Аргументы молодых людей вроде "я до пенсии не доживу, не хочу об этом думать", он называет страусиной логикой и говорит, что надо настроится на то, что продолжительность жизни будет расти, поэтому уже с 30 лет надо думать об этом и перестать считать пенсионеров иждивенцами.

Ученый предлагает тем, кто решает для себя этот вопрос, следующий рецепт:

"Если вы не участвовали в накоплении, то я думаю, что по возможности надо это делать, даже если у вас небольшие доходы, потому что это не во вред вашей содровской пенсии.

Если вы уже участвовали в накоплении, тогда решение принять сложнее. В таком случае вам надо посетить ваш фонд, узнать, сколько удалось накопить. Потом пойти в "Содру" и узнать, как изменится ваша пенсия, и проектировать продолжительность вашей жизни на пенсии (в среднем это 20 лет).

Тогда посмотрите, что вы за это время выиграете в "Содре", если иметь в виду индексацию содровских пенсий и все государственные гарантии, или не выиграете – что лучше: забрать пенсию или остаться в фонде", – сказал Гружевский.

По мнению профессора, если человек накопил в частном фонде немного (например, 5000 евро), а на пенсию ему выходить через 3-4 года, то стоит вернуть эти деньги в "Содру" и восстановить свою содровскую пенсию. Перед этим стоит поинтересоваться, на сколько в результате увеличится пенсия.

"Если сумма больше – 10 000 и больше, то рекомендую учитывать потребности семьи. Если у вас есть какие-то серьезные потребности – ремонт жилья, проблемы со здоровьем – тогда забирайте деньги, инвестируйте в свое здоровье, будущее, воспитание детей. Если особых потребностей нет, предлагаю остаться и копить большую сумму на будущее", – сказал Гружевский.

Он акцентировал, что решение должен принимать каждый человек лично с учетом трех моментов: сколько вы накопили, сколько осталось до пенсии, какие у вас перспективы, потребности семьи, состояние здоровья.

Гружевский предложил не забывать, что основу составляет содровская пенсия.

"Конечно, часто это небольшая основа, высокое благосостояние содровская пенсия не составит, но даст основу, а остальное мы должны сделать своими усилиями, своей семьей, отношением к здоровью, своими профессиональными возможностями", – сказал Гружевский.

Молодежь до 40 лет в систему включается автоматически с возможностью отказаться от участия. Профессор считает, что у молодых людей тут даже не должно быть вопросов.

"Мой ответ такой – обязательно участвовать. Это дополнительные деньги в старости. Мы видим, что люди, которые стали откладывать в 45 лет и сейчас выходят на пенсию через 20 лет, а их зарплата была маленькая (до 600-700 евро), накопили немного, а их содровская пенсия уменьшилась.

Сейчас молодежи это не грозит. Сейчас участие в накоплении содровскую пенсию не снизит. Ведь это разные фонды. Обязательно участвуйте, иначе вы просто растратите эти деньги", – сказал профессор.

Если человеку 35 лет, он участвовал в накоплении, но получал небольшую зарплату, по мнению Гружевского, ему стоит перевести свои деньги в "Содру", а через год заново подключиться к системе, тогда его содровская пенсия не уменьшится. Но если человек накопил немалую сумму, ему стоит подумать, как поступить.