"Министерство и "Содра" представляют достаточно ясную информацию о пенсионном накоплении, условиях и порядке получения пенсии в будущем.

Однако практически во всей доступной информации речь идет о людях 65 лет и старше.

Я интересовалась и не нашла информации о том, что бывает, если человек умирает, не достигнув пенсионного возраста", – сказала читательница DELFI.

По ее словам, это очень важно для понимания порядка дополнительного пенсионного накопления.

"Я поднимаю такой вопрос потому, что сейчас, если человек умирает до достижения пенсионного возраста, то никакие его накопления по наследству не передаются, поскольку пенсию платит государство.

Но сейчас, когда часть пенсии человек будет накапливать из своих средств, которые добровольно выделяет из зарплаты ежемесячно, тогда это становится актуальным, будет ли это выгодно не только тому, кто откладывает деньги, но и его наследникам, в случае несчастья", – вопрошает Милда.

Представитель Фонда социального страхования ("Содры") Саулюс Ярмалис сказал, что деньги в пенсионном фонде - это имущество человека, поэтому как и другое имущество, их можно передать по наследству в случае смерти человека до достижения пенсионного возраста.

"Это не зависит ни от возраста того, кто откладывал на пенсию, ни от возраста его наследников, ни от накопленной суммы. Просто, когда вступают в права наследования, все деньги выплачивают наследнику", – сказал Ярмалис и заметил, что деньги нельзя унаследовать только в том случае, если человек уже вышел на пенсию и получил право на аннуитетные выплаты.

"Аннуитет - это услуга, в определенном смысле обязательное страхование, неважно, сколько проживет человек, ежемесячные выплаты он будет получать до самой смерти.

Однако даже при получении аннуитета человек может выбрать обычный аннуитет, который нельзя получить по наследству или отсроченный аннуитет, часть которого можно унаследовать. В таком случае около 15% суммы откладывают, а оставшиеся 85% суммы выплачивают до достижения 85-летнего возраста ежемесячно.

В таком случае, как невыплаченная до 85 лет часть, так и 15% остатка можно унаследовать. С 85 лет начинают выплачивать аннуитет, который будут платить до конца жизни, а размер выплат зависит от суммы. Только в этом случае эти 15% по наследству уже не перейдут", – заметил Ярмалис.