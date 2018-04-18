В представленном правительством плане реформ предлагается изменить налогообложение трудовых доходов. Увеличится подоходный налог (ПН). И ПН и взносы в "Содру" будут считать со всей стоимости рабочего места, а не с зарплаты "на бумаге", как сейчас.

Однако налоги для лиц, которые работают на себя, не должны меняться, об этом неоднократно говорил министр финансов Вилюс Шапока. Это значит, что то, кто работает по договору и по справке об индивидуальной деятельности будут платить разные налоги – одни по новому, другие - по ныне действующему порядку.

Если доходы двух видов будет получать один человек, то он будет платить ПН по двум или даже трем тарифам: 15%, 21% и 25% (за часть доходов, превышающую 10 средних зарплат в месяц). Вероятно, и необлагаемый налогами размер (ННР) будет применяться по-разному.

Кроме того, такой человек будет платить разные налоги и в "Содру": 18,5% - по трудовому соглашению, 29,8% или 30,8% (если откладывает на пенсию) и 9% обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ) – по справке.

Как известно, ОНЗ считают с минимальной зарплаты (MMA). Значит, после реформы будут и две минимальные зарплаты.

Одна - обычная, от которой будут считать взносы для работающих по справке по старому порядку, другая - для подсчета взносов тех, кто работает неполный рабочий день.

Как сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, взносы в "Содру" для работающих по трудовому договору после реформы снизят на 2%. Поскольку для тех, кто работает по справке, взносы не уменьшатся, то одни жители будут платить за ту же страховку "Содре" больше, а другие - меньше.

1 единица подсчета (ЕП), в которых подсчитывают пенсии, одним обойдется дороже, другим – дешевле. ЕП - соотношение между индивидуальный заработком лица и средней зарплатой в стране.

Поскольку налоги для работающих индивидуально будут считать по-старому, они будут сравниваться с нынешней средней зарплатой "на бумаге". Зарплаты по договору будут равны полной стоимости рабочего места, значит, будут считать и разные средние зарплаты.

Многие выплаты в Литве связаны с минимальной или средней зарплатой. Если будет по две минимальные и две средние зарплаты, то непонятно, как будут считать выплаты – вероятно, часть по-старому, другая – по-новому.

Еще одна перемена – пенсионное накопление в частных фондах. Вместо нынешней формулы 2+2+2, где по 2% переводили из "Содры", зарплаты и госбюджета, предлагают формулу 4+2, где 4% - часть зарплаты работника, а 2% – из госбюджета.

Однако эта формула выведена на основе нынешнего порядка подсчета зарплаты (т.е. это касается зарплаты "на бумаге"). Поскольку после реформы размер зарплат будет равен стоимости рабочего места, то новая формула вероятно будет иной – 3+1,5.

Когда представили реформы, сообщили, что всех работников младше 40 лет автоматически подключат к частному накоплению, если они письменно не попросят не делать этого. Однако пока неясно, как и какой пенсионный фонд или компания будет выбираться для такого человека, который автоматически будет подключен к участию в системе.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене информировала, что этот вопрос будет решать Центробанк Литвы. Якобы будут выбирать те фонды, которые дают наибольшую прибыль.

18 апреля, представляя перемены, Кукурайтис сказал, что все это поможет бороться с нищетой пенсионеров и обеспечит большие пенсии в будущем.

Как самое большое достоинство новой системы накопления он указал то, что в будущем при частном накоплении не будет уменьшаться содровская пенсия.

"При участии в накоплении 4+2 соотношение пенсии к бывшей зарплате может достичь около 50%", – сказал министр.

По его словам, автоматически жителей включат в новую систему, чтобы в будущем обеспечить им как можно более достойную пенсию. Ближе к тому моменту, когда система начнет работать (в соответствии с планами, это начало 2019 г.), жители могут письменно отказаться от участия в системе. После этой даты будет еще несколько месяцев на обдумывание. Если не откажутся от участия, то автоматически будут копить деньги до старости.

"Если человек три раза откажется, мы поймем, что он не хочет и больше приставать не будем", – сказал Кукурайтис.

По его словам, автоматическое вовлечение необходимо, чтобы обеспечить людям в старости достаточные средства.

По словам министра, чтобы люди получили от накопления максимальную выгоду, налог для пенсионных фондов снизили до 0,5% их годовой стоимости.

Кроме того, будет осуществлен переход к накоплению в соответствии с жизненным циклом, по мере старения человека его имущество будет переводиться в менее рискованных фонды.