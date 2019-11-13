Пенсионеры могут быть спокойны - пенсии будут приносить своевременно

"Мы ответственно примем участие, "Литовская почта" примет участие в объявленном "Содрой" конкурсе, я верю, что никаких проблем не должно быть"“, – сказала в паралменте Сунгайлене.

Однако судьба самого директора "Литовской почты" пока неясна.

DELFI писал, что 11 ноября правление "Литовской почты" распространило сообщение о том, что оно отказывается продолжать работу. В письме сообщается, что министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич попросил правление остановить продажу с аукционов центральных почтамтов в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде и уволить гендиректора Сунгайлене. Сообщается, что правление не согласилось это делать, в тот же день его члены получили уведомления об отзыве с занимаемых позиций.

Сама Сунгайлене спокойна.

"Я не боюсь. Я думаю, каждое правление может принимать наилучшие решения для своей компании", – сказала она.

BNS сообщает, что "Содра" объявила конкурс на доставку пенсий с января 2020 г. в Вильнюсе и Каунасе.

Сейчас пенсии разносят почтальоны "Литовской почты" (15 территорий, включая Вильнюс и Каунас), Victum (9 территорий, среди них Паневежис), Godlija (8 территорий, в их числе Кедайняй, Йонава, Расейняй), Verpetynė (2 территории – Шяуляй и Йонишкис), Bastaras (6 территорий, включая Мариямполе), Rausidas (7 территорий, среди них Клайпеда, Алитус, Таураге, Утена) – последние две компании принадлежат одному владельцу.

Новый конкурс на доставку пенсий в Вильнюсе и Каунасе охватывает период на год с возможностью продления договора до конца 2021 года.