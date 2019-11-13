"Мы ответственно примем участие, "Литовская почта" примет участие в объявленном "Содрой" конкурсе, я верю, что никаких проблем не должно быть"“, – сказала в паралменте Сунгайлене.
Однако судьба самого директора "Литовской почты" пока неясна.
DELFI писал, что 11 ноября правление "Литовской почты" распространило сообщение о том, что оно отказывается продолжать работу. В письме сообщается, что министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич попросил правление остановить продажу с аукционов центральных почтамтов в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде и уволить гендиректора Сунгайлене. Сообщается, что правление не согласилось это делать, в тот же день его члены получили уведомления об отзыве с занимаемых позиций.
Сама Сунгайлене спокойна.
"Я не боюсь. Я думаю, каждое правление может принимать наилучшие решения для своей компании", – сказала она.
BNS сообщает, что "Содра" объявила конкурс на доставку пенсий с января 2020 г. в Вильнюсе и Каунасе.
Сейчас пенсии разносят почтальоны "Литовской почты" (15 территорий, включая Вильнюс и Каунас), Victum (9 территорий, среди них Паневежис), Godlija (8 территорий, в их числе Кедайняй, Йонава, Расейняй), Verpetynė (2 территории – Шяуляй и Йонишкис), Bastaras (6 территорий, включая Мариямполе), Rausidas (7 территорий, среди них Клайпеда, Алитус, Таураге, Утена) – последние две компании принадлежат одному владельцу.
Новый конкурс на доставку пенсий в Вильнюсе и Каунасе охватывает период на год с возможностью продления договора до конца 2021 года.
Пенсионеры могут быть спокойны - пенсии будут приносить своевременно
"Литовская почта" намерена принять участие в конкурсе...
Мэр Алитуса после шокирующих исследований воды: данные отличаются в сотни раз (1)
"В настоящее время проводят исследования. Конечно,...
В Каунасской клинике на свет появился самый маленький в Литве младенец (3)
Минувшим летом в Каунасской клинике на свет появился...
Из-за опасных примесей на литовском рынке отзывают еще одну группу популярных лекарств список (4)
Государственная служба по контролю над лекарствами...
Жалобу Венцкене рассмотрит Вильнюсский окружной суд (2)
Апелляция бывшей судьи и депутата Неринги Венцкене...
TOP новостей
Предложение: надо отказаться от отпускных, работники должны сами откладывать на отпуск (98)
В Литве началась дискуссия по вопросу отказа от...
Почему россиянам нравится идея великой державы и что они думают о странах Балтии? Интервью c социологом Денисом Волковым (201)
Одобрение деятельности Владимира Путина на посту...
Банки в Литве закрыли 450 отделений: жители небольших населенны пунктов вынуждены ездить за своими деньгами (11)
В Литве сильно сокращается число банковских...
Из-за опасных примесей на литовском рынке отзывают еще одну группу популярных лекарств список (4)
Государственная служба по контролю над лекарствами...
Дискуссия в Вильнюсе: кто виноват и что делать с перспективой возможной интеграции России и Беларуси? (43)
Чего стоит ожидать от встречи Путина и Лукашенко 8...