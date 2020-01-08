Пенсии в Литве станут больше уже с января

С января 2020 года Фонд социального страхования ("Содра") начинает платить увеличенную на 1,83% после индексации пенсию.
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"Увеличенные пенсии жители Литвы получат с января – раньше, чем указано в поправках к закону о социальном страховании", – сказала директор "Содры" Юлита Варанаускене.

Только получатели преждевременно начисляемых пенсий получат повышенные пенсии с февраля, поскольку им пенсии платят за прошлый месяц, сообщает "Содра".

Средняя пенсия жителей, у которых есть необходимый 30-летний стаж, с января увеличится на 34 евро: на 31 из-за индексации и на 3 евро из-за повышения размера базовой пенсии. Всего с января пенсии в среднем увеличатся на 9%.

С января все пенсии индексируются на 8,11%, кроме того, парламент Литвы принял решение на 1,83% увеличить базовый размер пенсии.

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