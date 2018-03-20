Соответствующий проект закона был зарегистрирован депутатом от Литовского союза крестьян и зеленых Стасисом Якелюнасом. Представители пенсионных фондов скептически оценивают его предложение.

Если парламент одобрит предложение, то с 2019 г. суммы взносов социального страхования, которые переводят в частные фонды, во всех случаях будут компенсироваться ассигнациями из госбюджета или других госфондов.

"Вторая ступень пенсионной системы пока не достигла поставленных перед ней задач – большей нормы перемен (т.е. отношения будущей пенсии к зарплате – DELFI). По данным 2017 г., меньше 1% из 80 000 жителей Литвы, которые дополнительно откладывают деньги на пенсию в частных фондах, получают периодические выплаты из частных фондов, а содровские пенсии людей значительно снизились.

Однократные выплаты, которые получили люди или их наследники, не могут считаться пенсиями. Это значит, что за 14 лет существования частные фонды не стали полноценной частью пенсионной системы, а остаются обычной формой накопления средств, которую финансируют все налогоплательщики и получатели пенсий", – указано в пояснении к проекту.

В проекте указано, что до 2014 г. взносы социального страхования, которые переводили в частные фонды, полностью или частично компенсировали ассигнациями из госбюджета, затем этот порядок отменили.

По данным Госконтроля за 2005 и 2008 г., в Литве до сих пор не был предусмотрен источник долгосрочного финансирования фондов этой ступени.

По подсчетам депутата, если будет принят предложенный проект, то расходы "Содры" в 2019 г. снизятся на 200 млн. евро, в 2020 г. – на 360 млн. евро, в 2021 г. – на 380 млн. евро. На такую сумму увеличатся расходы госбюджета.

Однако министр финансов Вилюс Шапока с осторожностью оценил предложение Якелюнаса. Министр не указал, будут ли при составлении бюджета на 2019 год учитывать выделение средств на ассигнации для частных фондов. Проект Шапока прокомментировал так:

"Этот проект Якелюнаса с Минфином не согласовывали. Но такие изменения принимать и оценивать надо концептуально. Мы считаем, что этот проект надо обсуждать вместе с предложениями рабочей группы Соцмина о юпредложениях по изменению пенсионной системы".

Президент Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов Шарунас Рузгис скептически оценил предложенные перемены.

"Похоже, что пенсионную систему в стране встряхнуло политической турбулентностью. Вопреки предложениям ОЭСР, в которых предложено усовершенствовать пенсионную систему второй ступени, появились первые предложения в связи с ее разрушением.

В предложенном депутатом проекте отрицается выбор работающих снизить содровскую пенсию в пользу частной пенсии. Вместо этого предлагают теоретические, конкретно не называемые другие источники госсредств.

Иначе говоря, индивидуальный выбор человека переносится на плечи всех налогоплательщиков, для этого будут использоваться все налоги, включая подоходный, НДС и др. Это точно вызовет протест общества и дискредитирует идею частного пенсионного накопления", – сожалел глава ассоциации.

По его словам, новое предложение может обречь пенсионные фонды второй ступени на постоянный поиск "лишних" средств в бюджете, которых никогда не бывает и ухудшит будущее пенсионеров.