В Старом городе Вильнюса часто можно увидеть туристов из других стран. Нас уже не удивляет и большое количество туристов-пенсионеров. А часто ли за границу ездят литовские пенсионеры? Статистика "Евростата" печальная: пожилые люди из Литвы редко ездят за границу.
© DELFI / Andrius Ufartas

Неудивительно, что в Литву все чаще приезжают пожилые туристы из Германии и Скандинавских стран: пенсионеры из этих стран ездят за границу чаще, чем другие пенсионеры.

Пожилые люди составляют всего 10% всех выезжающих за границу граждан Литвы, за границу они ездят только чаще чем болгары и румыны пенсионного возраста. Основная причина - финансовый аспект и проблемы со здоровьем.

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За границей литовские пенсионеры не склонны тратить много денег: для них важнее не роскошные апартаменты, а красивая природа, хороший климат, море. Чаще всего литовские пенсионеры отправляются в турпоездки на автобусах, но растет и число тех, кто выбирает спокойный отдых у моря. В таких случаях они летят на самолетах в Хорватию, Турцию, Испанию и Болгарию. За недельную поездку они платят 400 евро.

Глава агентства Kelionių panorama Кристина Граужинене сказала, что пожилые люди не гонятся и за новшествами: "Если они один раз хорошо отдохнули в Болгарии, вероятнее всего, в следующий год отправятся туда же".

По словам Граужинене, все чаще на отдых едут семьи с небольшими детьми и берут с собой родителей, чтобы они разделили с ними заботу о них.

"Ежегодно все больше пенсионеров пользуется такой возможностью и не только помогают детям присмотреть за внуками, но и отдыхают сами у моря", – заметила Граужинене, прибавив, что почувствовав прелесть отдыха на курорте, в следующий раз они уже покупают тур только для себя.

Большая часть пенсионеров ездит на отдых вдвоем или небольшими группами. Так путешествие бывает не только приятнее, но и дешевле.

Но есть и такие пенсионеры, которые едут отдыхать в одиночку: "Чаще всего, это люди, которые едут за границу не первый раз. Они чувствуют себя увереннее, поскольку знают, что в аэропорту их встретят представители гостиницы и позаботятся о них", – рассказала специалист.

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