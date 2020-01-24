Система сбора старой резины после пожара в Алитусе уже дает о себе знать – все чаще можно увидеть покрышки в лесах и полях.

В Вилкайском ботаническом заповеднике есть река Вильке, берущая начало в в озере Вилкас, она течет через Каморунский бор. Житель Каморунай 23 января рассказал, что неизвестные сбросили в реку старую резину и указал место. Долго искать это место не пришлось - резина в реке видна издалека.

Озеро Вилкас и его окрестности с 1960 г. объявлены ботаническим заповедником. Там произрастают 278 видов растений, среди них есть и охраняемые – кувшинка снежно-белая, гидрилла мутовчатая, якобея болотная и мытник скипетровидный.