Павел Жемойтин: там, где искусство, культура и творчество, нет места для политических игр

- В каком состоянии, по вашему мнению, находится польская культура в Литве?

- В никаком. К сожалению, в течение последних 27 лет, практически с того момента, когда Литва стала независимой от Советского Союза, предполагалось, что польское меньшинство в области культуры должно довольствоваться исключительно народным творчеством. Народные фольклорные ансамбли песни и пляски, районные музыкальные группы, исполняющие патриотические песни, — вот из этого и состояла культурная жизнь польского национального меньшинства в Литве. Лично я ничего против фольклорного творчества не имею, но нельзя же только им «кормить» зрителей. В результате потребления фольклора в течение пары десятков лет у зрителей испортился вкус. Да, у нас есть в Вильнюсе учреждение, которое занимается рекламой польской культуры, приглашает исполнителей, — Дом польской культуры, но растущее желание людей слушать и видеть исполнителей из Польши обеспечить полностью он не в состоянии.

Нам нужно, чтобы известные исполнители музыки, театральные группы постоянно приезжали в Литву с концертами, а не как это было до сих пор, один-два раза в год.

- Павел, вы утверждаете, что, в основном, на сегодняшний день в Литве в среде польскоязычного меньшинства доминируют фольклорные ансамбли. Почему так случилось?

- Двадцать семь лет назад, как и сегодня, существовал раздел в среде польского национального меньшинства. Часть из нас прекрасно интегрирована в литовское общество, посещает культурные мероприятия на литовском языке, другая часть скорее концентрируется на польскоязычной культурной жизни. Почему? Мне кажется, что, начиная с середины 90-х годов, в среде польского национального меньшинства фольклорные, патриотические группы песни и танцев приобрели популярность как объединяющее средство. Политики, которые тогда утверждали, да и сейчас утверждают, что защищают интересы польского меньшинства в Литве, охотно согласились на такую тенденцию. Правда, сегодня можно наблюдать, как рядом с фольклорным творчеством у нас пытается закрепиться музыка диско-поло (популярное в Польше музыкальное направление —В.Я.), кстати, при поддержке некоторых политиков. Мой бог! Наши политики закрылись в своем гетто, их культурная жизнь застыла на уровне, в лучшем случае, конца девяностых годов прошлого века, и они пытаются диктовать, что и как слушать.

- Везде все плохо?

- К счастью, не везде. Так, например, в Шальчининкай дела определенно обстоят намного лучше, чем в Вильнюсском районе. Самоуправлению этого района удалось добиться впечатляющих результатов в области организации культурных мероприятий, к ним с завидным постоянством приезжают известные исполнители из Польши. Самое любопытное, что, когда мы рассуждаем о культурной жизни польскоязычного меньшинства, нужно понимать, что есть Вильнюсский район, Шальчининкайский, Тракайский и Швенченский. В самом Вильнюсе и Шальчиникайском районе предложение культурных мероприятий большое, в Тракайском — какой-никакой выбор еще присутствует, в остальных районах оно просто трагическое.

- Вы пытались донести свою точку зрения до руководства районных самоуправлений или политиков польской партии?

- Да. В Вильнюсском районе мне заявили, что я занимаюсь «подрывной» деятельностью и желаю им зла.

- Ваша, Павел, «подрывная» деятельность заключается в том, что, насколько мне известно, вы создали свою компанию, которая занимается организацией выступлений исполнителей из Польши в Литве?

- Именно так, мое детище, компания «Polskie imprezy na Litwie», уже полгода как действует, мы занимаемся не только организацией концертов музыкальных групп или исполнителей из Польши, но и выступлений известных польских театров.

- Хорошо, вот вы занялись организацией концертов и выступлений, но ведь в области польской культуры в Литве трудятся многие деятели, некоторые из них время от времени получают награды.

- Прощу прощения, но результаты в области культуры есть у Дома Польской Культуры в Вильнюсе, у польской Театральной Студии, которой руководит Лилия Кейзик — и все… Говорить о том, что деятели культуры из Союза Поляков Литвы (ZPL) действительно что-то делают для той же польской культуры, мне не представляется возможным.

- У русских каждый год есть праздник — Дни русской культуры, у поляков ­— шествие по случаю конституции 3 мая раз в два-три года.

- Вопрос, на самом деле, сложный. Польша за последние десятки лет на развитие польской культуры, на ее рекламу, выделила довольно большие деньги, но результат, как мы можем убедиться, не слишком впечатляет. Так и подмывает спросить, а куда ушли деньги и где эффекты?

На каком бы уровне ни был праздник Дня России в Вильнюсе — он есть, а аналогичные польские праздники организуется редко.

- Вы были одним из создателей популярной польской музыкальной группы «Stara Nowa», как у вас складывались отношения со зрителями и политиками?

- Давайте начнем с того, что польскоязычной музыкальной группе в Литве выжить сложно. Наша группа была патриотической, мы исполняли старые польские патриотичные песни на новый лад, в более современной аранжировке. Зрителям мы нравились, до поры до времени нас любили и политики из Избирательной Акции Поляков Литвы. По прошествии времени, однако, отношение со стороны политиков начало меняться к худшему, переломным были 2013-2014 годы, когда мы со моими единомышленниками основали Польский Дискуссионный Клуб. Другое дело, что у некоторых деятелей, политиков довольно утилитарное, неуважительное отношение к людям искусства. Таким людям кажется, что артисты должны работать за бесплатно и вообще делать то, что им скажут. Лично у меня и моих товарищей по группе было несколько случаев, когда от нас требовали выйти на сцену за спасибо. Чуть ли не по принципу — ну вы же музыканты, патриоты, что вам стоит выйти и сыграть за даром! Ну мы естественно на такие предложение отвечали отказом, на нас обижались и злились.

- Зачем полякам в Литве нужен Польский Дискуссионный Клуб? Есть политическая партия — Избирательная Акция Поляков Литвы — Союз Христианских Семей, есть Союз Поляков Литвы (ZPL).

Хотя бы потому, что все эти организации фактически узурпировали право представлять интересы польского национального меньшинства, дело доходило до того, что о политике люди начали говорить, как в советские времена — украдкой на кухне. Клуб дал возможность людям прийти и высказаться о том, что наболело. Другое дело, что благодаря деятельности Польского Дискуссионного Клуба нам, полякам, наконец-то удалось создать имидж польскому меньшинству не как общине, которая держит оборону в окопах, но успешной, хорошо интегрированной в литовское общество и знающей себе цену.

- Политика и искусство должны идти вместе или раздельно, артисты должны поддерживать политиков своим творчеством?

- Там, где искусство, культура и творчество, нет места для политических игр — так, по крайней мере, думаю я. Мне иногда становится жалко наших поляков, которые живут в глубинке Вильнюсского района, они обречены на скудную культурную пищу. Люди жаждут нового, но что они получают взамен? Избирательная Акция Поляков Литвы предлагает им одно и тоже скудное блюдо, сдобренное фольклорным, патриотичным соусом. Немудрено, что люди превращаются в своего рода зомби от культуры. Нехватка альтернативы набившим оскомину фольклорным ансамблям, музыке отчасти и является тем фактором, который практически втолкнул многих литовских поляков в объятия могучей российской культуры. Я не русофоб, русская культура и язык великолепны, богатые с любой точки зрения, но польскому меньшинству в Литве должно было бы быть стыдно за то, что на концерт исполнителя из России мы идем, как один, а на концерт исполнителя из Польши куда как менее охотно.

- Российская культура доминирует?

И да, и нет. Как организатор концертов, я уже совершенно точно сейчас могу сказать, что людям, не только местным полякам, но и русским, и литовцам, польская культура нужна. Уверен, что постепенно люди привыкнут покупать билеты на концерты певцов, артистов и музыкантов из Польши, точно также как они покупают билеты на концерты российских или западных исполнителей.

- Каким вы видите будущее?

В принципе, было бы идеально, если бы поляки — представители бизнеса, культуры, политического истеблишмента — сели за круглый стол и вместе с Варшавой сообща выработали общий план развития, экономического и культурного, польского меньшинства в Литве. Вместо этого мы, поляки из Литвы, часто обращаемся с протянутой рукой к Польше, просим денег на то, на это. Пора это менять.