



Как только паром причалил, его сразу же осмотрели специалисты, чтобы как можно скорее установить и устранить причину сбоя в работе двигателя. На пароме были в основном граждане Германии. Несколько женщин рассказали, что на пароме началась паника, они испугались, услышав сигнал тревоги. Всем сказали надеть спасательные жилеты и выйти из кают на палубу.

"Я запаниковала, потому что не поняла, что происходит", – не скрывала женщина почтенного возраста.

Другие пожилые женщины также сказали, что пережили беспокойство. К счастью, вскоре ситуация была взята под контроль. Пассажиров напоили горячим чаем и кофе, было ветрено, шел дождь. Примерно через 15-20 минут пассажирам разрешили вернуться в каюты.

На пароме было немало музыкантов из Германии, поэтому пока паром дрейфовал, они решили поиграть.

"Мы отлично провели время", – улыбнулся немец. Пока пассажиры находились на палубе, команда осмотрела паром и решила, что мощности одного двигателя хватит для того, чтобы добраться до Клайпеды.

Для некоторых пассажиров поломка двигателя обернулась неприятным сюрпризом - в Клайпеде им негде было остановиться на ночь.

Представитель DFDS Вайдас Клумбис сказал, что корректировать планы приходится не только вернувшимся пассажирам, но и тем, кто планировал поездку на этом пароме.

"Сейчас не могу точно сказать, на сколько выбьются из графика рейсы. С утра проверят двигатель, хотим как можно скорее установить, причину поломки", – сказал Клумбис.

Глава Литовского филиала DFDS Йонас Назаровас сказал, что когда вышел из строя двигатель, сделали все, чтобы не распространился опасный газ. После локализации пожара осмотрели второй двигатель, решили не переправлять пассажиров на другой паром, а идти в Клайпеду на одном двигателе.

DELFI напоминает, что о пожаре на пароме сообщили 2 октября в 13.40 ч. О спасательной операции сообщили и Литва и Россия, поскольку авария произошла в российской исключительной экономической зоне.

На пароме было 294 пассажира и 42 члена команды.

В Клайпедский порт паром вошел в 21.30 ч.