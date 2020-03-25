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Из Швецию в Клайпеду пришел паром, приехавших распределили по подготовленным гостиницам. Тех, кто был на своих автомобилях, сопроводила полиция. 7 человек поселили в гостинице на берегу залива, но этим довольны не все.
Пассажиров с парома отвезли в гостиницу у залива: довольны решением не все
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Приезжих встретила полиция, пограничники и специалисты Национального центра общественного здравоохранения. Правда, некоторых это не успокоило. Люди успокоились только тогда, когда их заверили, что они будут жить в отдельных комнатах.

Представитель компании DFDS Вайдас Клумбис информировал, что вернулись 38 человек, из них только 5 были без машин.

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