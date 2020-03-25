Пассажиров с парома отвезли в гостиницу у залива: довольны решением не все

Приезжих встретила полиция, пограничники и специалисты Национального центра общественного здравоохранения. Правда, некоторых это не успокоило. Люди успокоились только тогда, когда их заверили, что они будут жить в отдельных комнатах.

Представитель компании DFDS Вайдас Клумбис информировал, что вернулись 38 человек, из них только 5 были без машин.