Правительство в среду утвердило предложение Минтранспорта о применении так называемых комбинированных пассажирских перевозок. Министр Рокас Масюлис говорит, что новая практика будет применяться только после обсуждения с местными жителями и нахождения компромисса.
"Мы этим не хотим сказать, что определенные маршруты уже сейчас ликвидируются, ни один маршрут не ликвидируется. Речь идет о 2019-2020 годах и только о выборочных случаях после дискуссий с местными общинами", - уверял Р. Масюлис на заседании правительства.
Если новый порядок вступит в силу, то пассажиров до нынешней конечной остановки поезда будет возить частный перевозчик, а если таковой не найдется, то это будут делать сами Литовские железные дороги (компания Lietuvos gelezinkeliai). Так компания делает при перевозках пассажиров в Палангу и Ниду, пассажиры пересаживаются в автобус в Кретинге или Клайпеде.
По данным министерства, заполняемость всех поездов сейчас достигает в среднем всего 35%. Например, в 2017 году в поездах на маршруте Вильнюс - Шяуляй было занято в среднем 97% сидячих мест, в поездах на маршруте Вильнюс - Клайпеда - 92%, на маршруте Вильнюс - Каунас - 31%, а на маршруте Радвилишкис-Панявежис - всего 2% мест.
Убытки ЛЖД от пассажирских перевозок в этом году могут составить порядка 34 млн евро.
Судья от Литвы: факты ЕСПЧ о тюрьме ЦРУ вполне убедительны, обжаловать их нельзя (3)
Делегированный Литвой судья Европейского суда по...
Пассажиров поездов в Литве пересадят в автобусы только после обсуждения с местными жителями
В Литве часть пассажиров непопулярных...
Читатель портала в Вильнюсе снял на видео торнадо
29 августа читатель портала DELFI поделился видео, на...
Трагическая гибель модели: адвокат хочет изменить ход дела (4)
Дело погибшей в Клайпеде модели все еще поднимает бурю...
Новый учебный год ничего хорошего не обещает: готовьте деньги на репетиторов (19)
Слишком много денег уходит на содержание зданий и...
TOP новостей
Премьер: правительство Литвы изменило позицию и обжалует решение по тюрьме ЦРУ (30)
Правительство Литвы изменило свою позицию и решило...
Судья от Литвы: факты ЕСПЧ о тюрьме ЦРУ вполне убедительны, обжаловать их нельзя (3)
Делегированный Литвой судья Европейского суда по...
Палангские предприниматели еще надеются заработать: курорт не пустует (6)
Несмотря на то, что в этом году лето радовало теплом, а...
Новый учебный год ничего хорошего не обещает: готовьте деньги на репетиторов (19)
Слишком много денег уходит на содержание зданий и...
Бум частных детских садов в Литве – за счет миллионов из самоуправлений (49)
Компенсации в размере 100 евро раздули сеть частных...