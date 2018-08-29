Пассажиров поездов в Литве пересадят в автобусы только после обсуждения с местными жителями

Правительство в среду утвердило предложение Минтранспорта о применении так называемых комбинированных пассажирских перевозок. Министр Рокас Масюлис говорит, что новая практика будет применяться только после обсуждения с местными жителями и нахождения компромисса.

"Мы этим не хотим сказать, что определенные маршруты уже сейчас ликвидируются, ни один маршрут не ликвидируется. Речь идет о 2019-2020 годах и только о выборочных случаях после дискуссий с местными общинами", - уверял Р. Масюлис на заседании правительства.

Если новый порядок вступит в силу, то пассажиров до нынешней конечной остановки поезда будет возить частный перевозчик, а если таковой не найдется, то это будут делать сами Литовские железные дороги (компания Lietuvos gelezinkeliai). Так компания делает при перевозках пассажиров в Палангу и Ниду, пассажиры пересаживаются в автобус в Кретинге или Клайпеде.

По данным министерства, заполняемость всех поездов сейчас достигает в среднем всего 35%. Например, в 2017 году в поездах на маршруте Вильнюс - Шяуляй было занято в среднем 97% сидячих мест, в поездах на маршруте Вильнюс - Клайпеда - 92%, на маршруте Вильнюс - Каунас - 31%, а на маршруте Радвилишкис-Панявежис - всего 2% мест.

Убытки ЛЖД от пассажирских перевозок в этом году могут составить порядка 34 млн евро.