"Литовская железная дорога" перевозит пассажиров на небольшом поезде, поэтому билетов не хватает, рассказал читатель Ричардас. Правда, близкие Ричардаса пытались ехать на этом поезде не только в Шяуляй, но и в Йонаву.

Ричардас сказал DELFI, что уже три раза ни его жене, ни детям, ни матери не удалось попасть на поезд. "Билеты раскуплены, – возмущался мужчина. – Неужели "ЛЖД" только имитирует убыточность маршрутов?"

По словам мужчины, его близкие не могли попасть ни на утренний, ни на вечерний поезд. "Жена прилетела в Вильнюс с двумя малолетними детьми и в тот же день не смогла купить билет до Шяуляй. Это было во вторник во второй половине дня, в 16.30 ч. Пришлось ехать на автобусе, а он едет дольше", – жаловался Ричардас.

С подобной ситуацией столкнулась и его мать. "История повторилась через две недели, когда моя мама в субботу утром, в 6.30 ч., на Вильнюсском вокзале не смогла купить билет на этот поезд до Йонавы. Причина та же – билеты раскуплены. Купить билет по интернету мама не может, ей негде его распечатать, – сказал мужчина. – Третье история была задолго до этих двух, мы тоже не смогли купить билеты".

Представитель "ЛЖД" Новиле Алексеевайте сказала DELFI, что сейчас из-за ремонта с понедельника по четверг на этом маршруте курсирует меньше поездов, но с сентября эти проблемы должны исчезнуть.

"По этой причине даже не в часы пик там большая загруженность, сейчас интенсивно ходят поезда на взморье, все популярные маршруты сохранены. С сентября графики будут восстановлены, поэтому поездов на маршрутах Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Шяуляй станет больше, чем до перерыва", - заметила Алексеевайте, сказав, что билеты на поезда не обязательно распечатывать, достаточно показать его на смартфоне или планшетке.