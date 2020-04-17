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В воскресенье православные будут отмечать Пасху, однако в этот один из самых главных религиозных праздников богослужения в храмах из-за карантина пройдут за закрытыми дверями.
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnycia
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnycia
© DELFI

"Я рад, что православные верующие с пониманием относятся к этой ситуации. Ни у кого из верующих нет к нам претензий, что мы молимся за закрытыми дверями без верующих", - сказал журналистам в пятницу в правительстве митрополит Виленский и Литовской Иннокентий.

"Мы надеемся, что с соблюдением всех требований пройдёт и Пасхальное богослужение", - сказал он.

По словам епископа Русской Православной Церкви, после службы храмы остаются открытыми - в них можно зайти.

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"А когда службы заканчиваются, наши церкви, храмы открыты и верующие могут зайти помолиться, зажечь свечку, оставить для поминовения имена близких", - сказал митрополит.

Он также добавил, что православная церковь соблюдает указания правительства в связи с карантином.

"Мы будем стараться до окончания карантина соблюдать все нормы, которые сейчас предписаны", - сказал Иннокентий.

По его словам, во время карантина заметно сократился сбор пожертвований, церковь переживает трудности.

"Разумеется, пожертвований стало меньше и очень заметно меньше, но мы должны смиренно это принимать и верить, что с божьей помощью мы преодолеем и материальные трудности", - сказал митрополит Виленский и Литовской Иннокентий.

В Литве сейчас проживает более 100 тыс. православных.

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