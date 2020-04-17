"Я рад, что православные верующие с пониманием относятся к этой ситуации. Ни у кого из верующих нет к нам претензий, что мы молимся за закрытыми дверями без верующих", - сказал журналистам в пятницу в правительстве митрополит Виленский и Литовской Иннокентий.

"Мы надеемся, что с соблюдением всех требований пройдёт и Пасхальное богослужение", - сказал он.

По словам епископа Русской Православной Церкви, после службы храмы остаются открытыми - в них можно зайти.

"А когда службы заканчиваются, наши церкви, храмы открыты и верующие могут зайти помолиться, зажечь свечку, оставить для поминовения имена близких", - сказал митрополит.

Он также добавил, что православная церковь соблюдает указания правительства в связи с карантином.

"Мы будем стараться до окончания карантина соблюдать все нормы, которые сейчас предписаны", - сказал Иннокентий.

По его словам, во время карантина заметно сократился сбор пожертвований, церковь переживает трудности.

"Разумеется, пожертвований стало меньше и очень заметно меньше, но мы должны смиренно это принимать и верить, что с божьей помощью мы преодолеем и материальные трудности", - сказал митрополит Виленский и Литовской Иннокентий.

В Литве сейчас проживает более 100 тыс. православных.