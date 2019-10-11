Такое решение приняла Временная комиссия по решению вопросов о переносе, захоронении останков сопротивлявшихся оккупационным режимам и увековечению их памяти.
"Получив просьбу Министерства обороны о перезахоронении на Антакальнисском кладбище, комиссия приняла такое решение" – сказал BNS председатель комиссии, вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.
В пятницу после обеда мэрия сообщила, что партизан будет похоронен 26 октября, с ним можно будет попрощаться накануне похорон в пятницу в Вильнюсском костеле Св. Игнотаса.
Останки останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, обнаруженные на вильнюсском кладбище Нашлайчю, были идентифицированы в июне этого года путем генетических исследований.
А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.
Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.
На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.
Партизан Крауялис-Сяубунас будет захоронен среди офицеров на Антакальнисском кладбище (1)
Останки последнего погибшего с оружием в руках...
Дорогу Вильнюс-Каунас переделывают в автомагистраль (1)
Одна из наиболее загруженных артерий в Литве – участок...
Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь
В пятницу после обеда клайпедчане получили уведомления...
Стало известно больше деталей о женщине, которую насильно удерживали в паневежской квартире
История 24-летней женщина из Биржай не оставляет...
Полиция обеспокоена: за сутки на дорогах в Литве пострадали 18 человек (5)
Утренние часы пика на дорогах начинаются, а вечерние...
TOP новостей
Белорусы впустили журналистов на Островецкую АЭС, но, услышав вопросы, предложили ехать в Литву (157)
До запланированного запуска первого блока Белорусской...
Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки (110)
Первый фактический руководитель независимой Литвы...
Трагедия в Паневежисе: врачи скорой предложили умирающему ехать к врачу самому (23)
Неделю назад скончался 66-летний житель Мажейкяй. Члены...
Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь
В пятницу после обеда клайпедчане получили уведомления...
В суд передано дело торговцев, продавших автомобили за 1,7 млн. евро (2)
В суд передано дело утенских торговцев, которые...