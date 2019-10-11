Останки последнего погибшего с оружием в руках литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, боровшегося с советской оккупацией, будут захоронены на Антакальнисском кладбище Вильнюса, в квартале, где покоятся литовские офицеры, сообщило в пятницу Вильнюсское самоуправление.
© J. Šyvokienės knyga "Gyvenimą paaukojęs Tėvynei"

Такое решение приняла Временная комиссия по решению вопросов о переносе, захоронении останков сопротивлявшихся оккупационным режимам и увековечению их памяти.

"Получив просьбу Министерства обороны о перезахоронении на Антакальнисском кладбище, комиссия приняла такое решение" – сказал BNS председатель комиссии, вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.

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В пятницу после обеда мэрия сообщила, что партизан будет похоронен 26 октября, с ним можно будет попрощаться накануне похорон в пятницу в Вильнюсском костеле Св. Игнотаса.

Останки останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, обнаруженные на вильнюсском кладбище Нашлайчю, были идентифицированы в июне этого года путем генетических исследований.

А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.

Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.

На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.

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