Такое решение приняла Временная комиссия по решению вопросов о переносе, захоронении останков сопротивлявшихся оккупационным режимам и увековечению их памяти.

"Получив просьбу Министерства обороны о перезахоронении на Антакальнисском кладбище, комиссия приняла такое решение" – сказал BNS председатель комиссии, вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.

В пятницу после обеда мэрия сообщила, что партизан будет похоронен 26 октября, с ним можно будет попрощаться накануне похорон в пятницу в Вильнюсском костеле Св. Игнотаса.

Останки останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, обнаруженные на вильнюсском кладбище Нашлайчю, были идентифицированы в июне этого года путем генетических исследований.

А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.

Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.

На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.