Социал-"трудовики" Андрюс Палёнис и Пятрас Чимбарас предлагают считать постоянную часть с учетом количества жителей в квартире или доме (или работников в офисе).
Они отмечают, что нельзя устанавливать цену в зависимости от площади.
Инициаторы поправки признали, что в тех случаях, когда вывоз мусора будут считать с человека, может иметь место злоупотребление, однако, они считают, что муниципалитет должен найти способ сосчитать жителей.
Порядок подсчета платы за коммунальные услуги в зависимости от числа жителей уже предлагали принять в парламенте, однако парламент это предложение отклонил.
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