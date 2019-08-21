Член Сейма Литвы Ирина Розова не получила разрешения на работу с конфиденциальной информацией, поскольку скрыла контакты с дипломатами из других стран, поэтому Сейму будет предложено создать комиссию по расследованию, заявил Дайнюс Гайжаускас, председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).
Irina Rozova
© DELFI / Karolina Pansevič

"ДГБ, принимая во внимание определённые обстоятельства, а именно ту часть, где необходимо указать,поддерживает ли человек личные контакты с работниками дипломатических миссий, не входящих ни в НАТО, ни в ЕС, И.Розова, согласно предоставленной нам информации, скрывала это", - сказал Д.Гайжаускас.

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По его словам, КНБО предложит Сейму создать временную комиссию по расследованию материалов Департамента госбезопасности (ДГБ) по члену Сейма И.Розовой.

"Мы обратимся к Сейму с просьбой создать временную комиссию по расследованию, чтобы выяснить, нарушила ли И.Розова присягу или Конституцию, скрывая в анкете обстоятельства, из-за которых ей отказывали в разрешении работать с конфиденциальной информацией", - сказал Гайжаускас.

На закрытом заседании комитета членам КНБО в среду спикер Сейма Викторас Пранцкетис передал полученное им письмо от ДГБ, который полтора года назад заблокировал доступ Розовой к работе с конфиденциальной информацией.

В марте 2017 года Пранцкетис заявил, что он отказался дать тогдашнему социал-демократу М. Бастису разрешение на работу с секретными материалами, поскольку была получена информация от ДГБ о его личных контактах с представителями российских энергетических компаний, криминального мира и дружественными Кремлю журналистами.

Конституционный суд признал, что Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ, но при голосовании по импичменту в Сейме не хватило голосов для лишения его мандата. Правда вскоре М.Бастис сам подал в отставку.

И.Розова, член Альянса русских, является членом парламентской фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

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