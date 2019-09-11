После долгих дискуссий было принято решение, расследовать больше чем заданные председателем Дайнюсом Гайжаускасом три объекта. В документ включено и предложение оппозиции расследовать и действия тех, у кого был доступ к секретной информации, но они ее не читали.

С этой идеей выступил депутат Лауринас Кащюнас, его поддержали и другие депутаты.

Гайжаускас накануне сказал DELFI, что этот проект парламенту представят в четверг. Ориентироваться будут на несколько вопросов – как российские политики влияли через Розову, почему владевший информацией спикер Викторас Пранцкетис и бывший глава ПКНБО Витаутас Бакас не сообщили об этом, не было ли манипуляций с информацией, полученной от разведки. Гайжаускас сказал, что расследование займет несколько месяцев.

Кащюнас в начале заседания сказал, что надо объективно подойти к этому расследованию, чтобы оно не стало попыткой сведения политических счетов.

"Я предлагаю, выяснить не только, кто располагал информацией, но и кто мог ее получить, но не воспользовался такой возможностью", – сказал консерватор.

Гайжаускас сказал, что надо фокусироваться на том, что касается Розовой.

"Имеющаяся информация показывает, что надо фокусироваться на 3 объектах – кто связан с Розовой, как оказывали влияние", – сказал он прибавив выяснение вопроса, достаточно ли информации для того, чтобы объявить вотум недоверия Розовой.

Он сказал, что было бы сложно расследовать все влияние России, это займет много времени, кроме того, ежегодно об угрозах со стороны России объявляет ДГБ Литвы. Гайжаускас поднял вопрос, почему Пранцкетис ничего не предпринял, получив информацию о Розовой.

"Из материалов видно, что секретная информация пришла через председателя. Согласно Уставу, он должен был организовать заседание комитета и представить информацию, он не мог решать, кому ее открыть, а кому - нет", – критиковал Бакаса Гайжаускас. Пн сказал, что третий объект расследования - манипулирование полученной информацией.

Он заметил, что в начале 2018 г. эту информацию Бакас представил лишь Кащюнасу, и новичок в комитете Габриэлюс Ландсбергис также прочитал ееa, другие члены комитета "ничего не знали".

Кащюнас сказал, что, надо расследовать, нет ли вины на тех депутатах, которые могли ознакомиться, но не ознакомились с секретной информацией. Однако Гайжаускас заметил, что депутатам о наличии этой информации никто не сообщил.

Ландсбергис заметил, что расследование пытаются направить в выяснение ответственности членов комитета, а не влияния России.

Он заметил, что видит признаки систематических действий, в которых участвует и лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский. Тут расследование могло бы нащупать действия депутатов против Литвы, Ландсбергис сравнил Томашевского с Розовой. Представитель ИАПЛ-СХС Михаил Мацкевич ответил, что мысли Ландсбергиса - это манипуляции.

Напомним, что ПКНБО намерен расследовать факт сокрытия информации о связях депутата Розовой с российскими дипломатами. Соответствующую секретную информацию ДГБ в 2018 г. получил спикер парламента Пранцкетис. В документе ДГБ рекомендуется отказать Розовой в получении разрешения на работу с секретной информацией.