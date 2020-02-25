Членов комитета интересует и конкретная охота, которая состоялась 3 января – и порядок коммерческой охоты вообще, и какую пользу получает государство. Также поднимут вопрос регистрации охотников для участия в охоте, учета убитых во время охоты животных.

Провести внеочередное заседание попросили члены комитета консерваторы Айсте Гедвилене и Паулюс Саударгас, либерал Симонас Гентвилас, член фракции социал-демократов Линас Бальсис. По их словам, эта охота получила большой резонанс, но общество до сих пор не получает никакой ясной информации.

На заседание приглашены представители Министерства охраны окружающей среды, Департамента охраны окружающей среды, Государственного лесничества, представители паневежской полиции, Крекенавский егерь Йонас Лейка (он руководил охотой), а также участники охоты - Римантас Синкявивюс, Зигмантас Бальчитис, Гинтаутас Пангонис, Виргиниюс Кантаускас, Йонас Спапшинскас и др.

"Крестьянин" Слапшинскас на этой охоте по ошибке застрелил зубра, перепутав его с кабаном. За это ему назначили штраф в размере 12 200 евро. Его политик заплатил. Но после того как выяснилось, что у убитой самки был малыш, который позже скончался, штраф должен увеличиться до 36 600 евро.

Расследование в связи с этой охотой проводят сотрудники Паневежской полиции.

Однако инспекторы по охране природы планировали обращаться к прокурорам, чтобы расследование провели и по факту убийства зубра.

Зубр занесен в Красную книгу Литвы.