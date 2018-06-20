Почти каждый день в парламенте Литвы рождаются новые предложения в связи с изменением предложенной правительством налоговой и пенсионной реформы. Как правящие, так и оппозиция не могут прийти к согласию по вопросу предложенных реформ. Однако один комитет одобрил введение прогрессивного подоходного налога. .
© DELFI / Kiril Čachovskij

20 июня парламентский Комитет по бюджету и финансам и Комитет по вопросам социальных дел и труда продолжили рассматривать положения новой реформы.

Комитет по бюджету и финансам обсудил проект закона о пенсионном накоплении. Председатель комитета Стасис Якелюнас предлагал отложить вопрос перевода выплаты аннуитета в "Содру".

Статьи по теме:
У здания парламента проходит акция протеста: налоговая реформа вызывает беспокойства  (3)
Премьер-министр Литвы подсчитал, на сколько до выборов увеличатся пенсии  (17)

кроме прочего, решался вопрос автоматического вовлечения всех работников в систему обязательного частного пенсионного накопления (человек может три раза отказаться от участия в этой системе).

В проекте предлагается и новая формула пенсионного накопления в фондах – вместо нынешней 2+2+2 (или 2+0+0), предлагают формулу 4+2, где большую часть платит сам работник, а меньшую - госбюджет.

Представители Соцмина на заседании комитета сказали, что для тех, кто максимально участвует в частном накоплении, ничего не изменится. Больше выделять на накопление придется тем, кто сейчас минимально участвует в накоплении.

"Когда люди откладывают на пенсию минимально, их содровская пенсия уменьшается. Мы предлагаем изменить законы так, чтобы пенсия не снижалась. А как изменятся зарплаты будет зависеть от того, к какому решению придут в вопросе необлагаемого налогами размера", – сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, заметив, что автоматическое вовлечение необходимо для того, чтобы как можно больше людей участвовало в системе.

На 2% снизить взносы в "Содру" якобы предлагают, чтобы найти компромисс и человек получал те же доходы, после больших отчислений на пенсию.

Комитет одобрил предложение Якелюнаса отложить до осенней сессии вопрос перевода аннуитетов в "Содру". Остальную часть предложенного правительством проекта комитет одобрил.

Больше всего дискуссий вызвал вопрос прогрессивности подоходного налога. Альтернативные поправки предлагал Рамунас Карбаускис, а позже сам Якелюнас.

Суть разногласий в том – какой подоходный налог применять в отношении объединенной зарплаты и как менять применение необлагаемого налогами размера. Комитет одобрил, чтобы доходы, не превышающие 120 средних зарплат в год, облагались 20% подоходным налогом.

Введение максимального взноса в "Содру" комитет не одобрил, но принял решение облагать доходы выше 120 средних зарплат 27% налогом. Правительство предлагало увеличить тариф, но при этом ограничить содровские взносы - ввести максимальную планку.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Пенсионная реформа: кое-что понравится не всем (10)

Если будут осуществлены предложенные перемены, то люди,...

Центробанк предлагает отменить бизнес удостоверения и обложить налогами все жилье  премьер - такого в планах нет (77)

Самое главное, решают ли предлагаемые реформы две самые...

Эксперты о налоговой реформе: зарплаты увеличатся (2)

После того, как правительство Литвы в понедельник...

Общество

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Комитет сейма Литвы одобрил введение "потолка" взносов в Фонд соцстраха (5)

Комитет по социальным вопросам и труду сейма Литвы в...

Восемь движений и профсоюзы просят отложить принятие налоговой реформы (2)

Восемь движений и профсоюзы просят отложить принятие...

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

В США идут письма с мольбами и просьбами о помощи: за Венцкене вступились ее тетя и Садунайте (5)

Бывшая судья и депутат литовского парламента Неринга...

TOP новостей

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)

Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Президент Литвы призвала Запад быть готовыми к угрозе со стороны России (566)

Президент Литвы cчитает, что со стороны России...

Даниил Константинов: национализм в России умер (47)

Даниил Константинов – русский националист, сын...