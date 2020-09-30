Поправку к закону предложил консерватор Миколас Маяускас. Он также предложил вменить в обязанность горсоветов обсуждение вопроса ограничения хозяйственной деятельности заведений за повторное нарушение действующих правил и шум.

Напомним, что в Литве за шум грозит административная ответственность. Сейчас за шум полагается штраф от 50 до 300 евро, за повторное нарушение - 280-600 евро.

За нарушение режима, установленного горсоветом в общественных местах, грозит штраф от 80 до 300 евро, за повторное нарушение - от 300 до 600 евро.

Маяускас, представляя поправки, сказал: "С учетом роста числа нарушений и злостного поведения, в особенности юридических лиц, можно сделать вывод, что сейчас нарушать правило выгодно. Мы видим, что, по действующим законам, платят штраф 25-40 евро. Представьте, в ночном клубе это цена одного коктейля".

Депутат сказал, что из-за небольших штрафов люди по-прежнему шумят, а юридические лица продолжают нарушать правила.

"Я интересовался, как обстоят дела в других странах. Например, во Франции штраф до 1500 евро плюс конфискация оборудования, в Великобритании от 5000 фунтов стерлингов, за повторное нарушение юридическим лицам – 20 000 фунтов стерлингов (21 858, 41 евро). Большинство стран серьезно относится к этой проблеме, поэтому назначает существенные штрафы", – сказал он.

Инициативу Маяускаса поддерживает и правительство Литвы.

Депутат сказал, что он в процессе подготовки поправок консультировался с министром юстиции Элвинасом Янкаускасом и другими депутатами.