Поправку к закону предложил консерватор Миколас Маяускас. Он также предложил вменить в обязанность горсоветов обсуждение вопроса ограничения хозяйственной деятельности заведений за повторное нарушение действующих правил и шум.
Напомним, что в Литве за шум грозит административная ответственность. Сейчас за шум полагается штраф от 50 до 300 евро, за повторное нарушение - 280-600 евро.
За нарушение режима, установленного горсоветом в общественных местах, грозит штраф от 80 до 300 евро, за повторное нарушение - от 300 до 600 евро.
Маяускас, представляя поправки, сказал: "С учетом роста числа нарушений и злостного поведения, в особенности юридических лиц, можно сделать вывод, что сейчас нарушать правило выгодно. Мы видим, что, по действующим законам, платят штраф 25-40 евро. Представьте, в ночном клубе это цена одного коктейля".
Депутат сказал, что из-за небольших штрафов люди по-прежнему шумят, а юридические лица продолжают нарушать правила.
"Я интересовался, как обстоят дела в других странах. Например, во Франции штраф до 1500 евро плюс конфискация оборудования, в Великобритании от 5000 фунтов стерлингов, за повторное нарушение юридическим лицам – 20 000 фунтов стерлингов (21 858, 41 евро). Большинство стран серьезно относится к этой проблеме, поэтому назначает существенные штрафы", – сказал он.
Инициативу Маяускаса поддерживает и правительство Литвы.
Депутат сказал, что он в процессе подготовки поправок консультировался с министром юстиции Элвинасом Янкаускасом и другими депутатами.
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