Такой проект еще в мае 2017 г. зарегистрировал депутат Линас Бальсис.

Парламент уже голосовал по этому проекту в мае 2017 г., после обсуждения в комитетах он снова вернулся в парламент.

По словам автора проекта, в законах стран ЕС все чаще утверждается установка, запрещающая проводить цирковые представления с участием диких животных. В 24 странах Европы есть те или иные запреты, ограничивающие использование животных в цирке. Выступление диких животных в цирке запрещены, по данным Бальсиса, в Австрии, Словении, Нидерландах, Хорватии, использование большинства диких животных запрещается в Бельгии, Латвия запрещает использовать диких животных, которые до этого жили на воле, а Эстония и Польша запрещают использование животных, родившихся на воле.

"В некоторых странах запрещается использование определенных видов животных. Например, в Швеции нельзя использовать обезьян, хищников, носорогов, жирафов, кенгуру, бегемотов, тюленей, страусов, крокодилов, ланей, в Венгрии - слонов, носорогов, приматов. В Греции, на Мальте, Кипре, в Боснии и Герцеговине запрещено использование всех животных", - сказано в проекте.

По словам Бальсиса, исследования международных неправительственных организаций показали, что использование животных в цирке идет вразрез с их благосостоянием.

"Во время дрессуры, контроля часто используют насилие, цирки часто перевозят животных с место на место по тысяче километров. Во время этих переездов животные закрыты в прицепах тягачей, где невозможно создать для них подходящие условия. На новом месте животных также держат взаперти. Постоянным жильем таких животных становятся тесные клетки", - сказано в документе.

В проекте также сказано, что бывали случаи, в том числе и в Литве, когда цирковые животные вырывались на волю и наносили ранения как цирковым работникам, так и зрителям, включая детей.