Как известно, в начале года в Литве вступил в силу запрет на рекламу алкоголя, поэтому иностранные журналы поступают в продажу с вырванными или заклеенными страницами. После того как в публичном пространстве поднялась волна возмущения, консерваторы предложили поправки к закону о контроле над алкоголем. В них предлагалось делать исключения для иностранных журналах на других языках, которые издают зарубежные компании.

Однако парламентский Департамент права, рассмотрев поправки, заявил, что это было бы неравным условием.

"Надо отметить, что авторы проекта не указали никаких объективных причин в силу которых были бы оправданы исключения для импортных журналов на иностранных языках. В таком случае иностранные журналы на иностранных языках оказались бы в привилегированном положением, без объективных причин, что создало бы неравноправие", - сказано в выводах юристов.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис 11 января заявил, что проблема таких журналов в Литве может быть решена еще до начала весенней сессии, и законы для этого менять не придется.

По его словам, для этого достаточно решения Комиссии по контролю над табачными изделиями и алкоголем.

DELFI напоминает, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после вступления в силу полного запрета на рекламу алкоголя позорным является факт того, что распространители иностранных изданий вынуждены вырывать страницы с такой рекламой или скрывать ее иным образом

"Я считаю, что этот факт является позорным, он напоминает средневековье, и это является огромным позором для международной репутации", - заявила президент журналистам в среду.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает распространителям зарубежных журналов в Литве не вырывать публикуемую в них рекламу алкоголя.

"Я предлагаю не вырывать - это полный абсурд", - сказал С. Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.