Парламентские юристы раскритиковали предложение консерваторов об исключении для иностранных журналов, касающемся рекламы алкоголя. Это значит, что придется вырывать из этих журналов рекламу алкоголя или заклеивать ее.
© DELFI / Domantas Pipas

Как известно, в начале года в Литве вступил в силу запрет на рекламу алкоголя, поэтому иностранные журналы поступают в продажу с вырванными или заклеенными страницами. После того как в публичном пространстве поднялась волна возмущения, консерваторы предложили поправки к закону о контроле над алкоголем. В них предлагалось делать исключения для иностранных журналах на других языках, которые издают зарубежные компании.

Статьи по теме:
"Это абсурд": премьер Литвы предлагает не вырывать рекламу алкоголя из инопрессы  (28)
Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор  (97)

Однако парламентский Департамент права, рассмотрев поправки, заявил, что это было бы неравным условием.

"Надо отметить, что авторы проекта не указали никаких объективных причин в силу которых были бы оправданы исключения для импортных журналов на иностранных языках. В таком случае иностранные журналы на иностранных языках оказались бы в привилегированном положением, без объективных причин, что создало бы неравноправие", - сказано в выводах юристов.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис 11 января заявил, что проблема таких журналов в Литве может быть решена еще до начала весенней сессии, и законы для этого менять не придется.

По его словам, для этого достаточно решения Комиссии по контролю над табачными изделиями и алкоголем.

DELFI напоминает, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после вступления в силу полного запрета на рекламу алкоголя позорным является факт того, что распространители иностранных изданий вынуждены вырывать страницы с такой рекламой или скрывать ее иным образом

"Я считаю, что этот факт является позорным, он напоминает средневековье, и это является огромным позором для международной репутации", - заявила президент журналистам в среду.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает распространителям зарубежных журналов в Литве не вырывать публикуемую в них рекламу алкоголя.

"Я предлагаю не вырывать - это полный абсурд", - сказал С. Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Фейсбук подозреваемого в убийстве сторожа пестрит свидетельствами жестокости

Страница подозреваемого в убийстве сторожа Марьяна...

Nida Nida Nida

В самом теплом городе Литвы наступает зима

В Неринге сейчас наверное теплее всего, однако это не...

Сквернялис: правоохранительные органы должны расследовать использование средств в ЛРТ (2)

Правоохранительные органы должны провести...

Пукас от депутатского мандата отказался сам (2)

Как только Сейм в пятницу приступил к обсуждению...

"Литва, прости нас": Эгидиюс Бичкаускас вспоминает, как москвичи откликнулись на январские события в Вильнюсе (19)

Трагические события 13 января в Вильнюсе всколыхнули...

TOP новостей

Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (51)

Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...

Фото с сайта soldiersmothers.ru Фото с сайта soldiersmothers.ru

Правозащитница Элла Полякова: в Литву я приезжала как из тюрьмы (89)

13 января 1991 года, когда советские танки давили мирных...

Такого еще не было: новые квартиры продают частями (2)

Вильнюсские власти просят прокуроров расследовать, не...

Глава МИД Литвы: сейчас мы находимся в безопасности (13)

"Сейчас мы находимся в безопасности", - сказал после...

Ландсбергис: мы беззащитны как никогда (87)

Первый глава восстановившей независимость Литвы...