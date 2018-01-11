Парламентская Комиссия по энергетике и представители разных ведомств 11 января обсудят цены на отопление и другие коммунальные услуги. Председатель комиссии Виргилиюс Подерис сказал, что особое внимание уделят ценам на отопление, поскольку в последнее время они растут.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Главные вопросы – тенденция цен на коммунальные услуги: недалекое прошлое, какие сейчас, какими будут. Ведь с электроэнергией и газом тенденции практически ясны, а вот с отоплением есть особые вопросы. Будем фокусироваться на отоплении, поскольку появляется тенденция роста цен. В большинстве городов и небольших городков цены увеличились", – сказал BNS Подерис.

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На заседание комиссии пригласили представителей Комиссии по ценам, Минэнерго, Литовской ассоциации поставщиков тепла.

Больше всего за год – в январе, по сравнению с январем 2017 года, подорожало отопление Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) в Вильнюсе – на 16,6% и Kauno energijа – на 9%.

Литовская ассоциация независимых производителей тепла утверждает, что Kauno energija повысила цены необоснованно, поэтому каунасцы будут платить за отопление на 20%, или на почти 2 млн. евро больше, чем вильнюсцы.

Подорожание отопления в Вильнюсе связано с тем, что в декабре 2016 года цена на отопление в столице была снижена больше чем на 25%, когда Комиссия по ценам установила, что бывший поставщик тепла в столице -Vilniaus energija - в 2012–2014 гг. незаконно получил сверхприбыль в размере 24,3 млн. евро.

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