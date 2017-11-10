Сейму предлагается обратиться к Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) для принятия решения.

"У члена Cейма были интересы в сфере энергетики на возобновляющихся ресурсах, и выдвигая предложения (законов – BNS ), он мог нарушить положения закона о согласовании публичных и частных интересов на государственной службе, согласно которым, лица, работающие на госслужбе, обязаны избегать конфликты интересов и вести себя так, чтобы не возникали сомнения в том, что такой конфликт существует", - говорится в выводах комиссии.

К такому выводу комиссия пришла, рассмотрев информацию, предоставленную Службой спецрасследований (ССР) о факторах риска коррупции в поправках к законам, которые выдвигал А. Скарджюс вместе с другими депутатами. Комиссия также установила, что члены семьи депутата, например супруга, участвуют в энергетическом бизнесе, у них есть связи с белорусскими предпринимателями.

Ранее сейм поручил комиссии расследовать интересы семьи депутата в энергетической сфере и представить выводы до 10 ноября.

Комиссия выяснила, что белорусская компания "Инвестэнергострой", отчасти управляемая семьей А. Скарджюса и его близким другом Ромуалдасом Паталавичюсом, финансировала проект электростанций за счет средств своих акционеров, большинство которых - из Литвы и связаны с окружением А. Скарджюса - и банка "Белгазпромбанк", принадлежащего российскому концерну "Газмром", а электроэнергию она продавала по высокой цене белорусскому госконцерну "Белэнерго".

ССР сообщила Антикоррупционной комиссии, что выдвигаемые А. Скарджюсом поправки по поводу возобновляющихся ресурсов могли создать исключительные условия для владельцев небольших солнечных электростанций и ветряных парков, поскольку в этом бизнесе у него были интересы. Министерство энергетики также выступило с мнением о том, что прежние предложения А. Скарджюса создали исключительные условия для малых компаний, развивающих солнечные электростанции, и могли позволить обогащение за государственный счет.

А. Скарджюс в Cейме прошлого созыва инициировал расследование строительства Клайпедского терминала сжиженного природного газа и аренды судна. Он приложил усилия для того, чтобы в Литве государство щедро поддерживало солнечные станции.

Литовская разведка в своих ежегодных оценках угроз нацбезопасности недвусмысленно утверждает, что действия России и Беларуси представляют угрозу безопасности Литвы, а энергетическая сфера является одной из их целей.