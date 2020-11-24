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Из-за контакта с заболевшими коронавирусом самоизолироваться вынуждены 14 членов Сейма Литвы, информировал BNS Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Aušrinė Armonaitė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gabrielius Landsbergis
Aušrinė Armonaitė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Изоляция назначена 14 парламентариям, заболевшие в это число не включены", - сказала BNS во вторник представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

Сейчас решается вопрос о том, могут ли быть обнародованы фамилии самоизолировавшихся парламентариев.

Как позднее информировала канцелярия Сейма, в самоизоляции должны находиться члены фракции Партии свободы Томас Раскявичюс, Аушрине Армонайте, председатель партии Союз отечества - Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис, консерватор Йонас Гудаускас, покинувший фракцию Движения либералов Кястутис Главяцкас, а также девять членов фракции Движения либералов: Эугениюс Гентвилас, Ричардас Юшка, Виргилиюс Алекна, Андрюс Богданас, Йозас Баублис, Симонас Гентвилас, Арминас Лидека, Раймундас Лопата, Ромуальдас Вайткус.

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Глава Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что не получала информации о том, что она должна изолироваться.

По словам депутата, она уже дважды сдавала тест на COVID-19, последний раз – в воскресенье, оба раза результат был отрицательным. Депутат сказала, что в понедельник работала из дома, поскольку ждала результат теста.

Представитель консерваторов Витауте Шмайжите сказала, что Габриэлюс Ландсбергис не получал из НЦОЗ информации о том, что он должен изолироваться.

Ландсбергис связался с канцлером парламента и получил заверения, что он не должен изолироваться.

Фракция Движения либералов в Сейме в понедельник сообщила, что из-за контактов с больными коронавирусом лицами самоизолировались все члены фракции.

Во фракции сейчас состоит 11 парламентариев.

Коронавирус подтвержден у членов этой фракции Йонаса Варкалиса, Виктораса Пранцкетиса и у председателя Сейма Виктории Чмилите-Нильсен.

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