Депутаты литовского парламента 24 сентября в первом чтении одобрили предложение о снижении темпов роста необлагаемого налогами минимума (ННМ). За проголосовали 52 депутата, 11 были против, еще 29 воздержались.
© DELFI / Karolina Pansevič

В поправках к закону предлагается ограничить повышение ННМ до 50 евро в год и в 2020 году установить ННМ в размере 350 евро, а в 2021 году – 400 евро. Также предлагается корректировать индивидуальный ННМ.

Если будут приняты такие поправки, то в 2020 году госбюджет и бюджет мэрий пополнятся 70 млн. евро, а в 2021 г. - 100 млн. евро.

С учетом установленных максимальных налогов по соцстрахованию для тех, кто зарабатывает больше 120 средних зарплат в год в 2019 г., 84 средних зарплат в 2020 г. и 60 средних зарплат в 2021 году и далее, также предлагают установить подоходный налог в размере 32% на годовые доходы, превышающие среднюю зарплату. По предварительным подсчетам, в результате госбюджет и бюджеты мэрий могут в 2020 г. получить на 8 млн., а в 2021 г. – на 15 млн. евро больше.

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По теперешним законам, в 2020 году ННМ увеличится до 400 евро, а в 2021 году – до 500 евро.

В этом году за доходы больше 120 средних зарплат в год, в 2020 г. больше 84 средних зарплат в год, а в 2021 г. – больше 60 средних зарплат придется платить подоходный налог в размере 27%.

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