13 января депутаты в первом чтении одобрили поправки к закону о контроле над алкоголем, представленные консерватором Радвиле Моркунайте-Микуленене, в которых предлагается сделать исключение для импортируемых журналов на иностранном языке, которые печатают юридические лица, зарегистрированные за границей.
В соответствии с проектом, рекламой не считается информация об алкогольных напитках в иностранных журналах на зарубежных языках, если они изданы юридическими лицами, зарегистрированными за границей.
За принятие поправок в первом чтения проголосовали 83 депутата, 1 был против, еще 5 воздержались. Парламент вернется к этому проекту на весенней сессии. Депутаты обратились также за оценкой к правительству.
DELFI напоминает, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после вступления в силу полного запрета на рекламу алкоголя позорным является факт того, что распространители иностранных изданий вынуждены вырывать страницы с такой рекламой или скрывать ее иным образом.
"Я считаю, что этот факт является позорным, он напоминает средневековье, и это является огромным позором для международной репутации", - заявила президент журналистам в среду.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает распространителям зарубежных журналов в Литве не вырывать публикуемую в них рекламу алкоголя.
"Я предлагаю не вырывать - это полный абсурд", - сказал С. Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.
Близкий друг пропавшего парапланериста рассказал о возможных препятствиях (1)
Стремления и мечты парапланериста Айвараса Акрамаса,...
13 января: бомба в литовском Сейме и отношение к русским (3)
13 января Литва отмечает День защитников свободы. Дата...
Попавшая под танк 13 января женщина: мне в глаза говорили, что я рассказываю сказки (56)
Фотомонтаж. Такую версию о фотографии, сделанной во...
Шимашюс предлагает назвать сквер у посольства сквером Российской демократии (21)
Консерваторы предложили назвать именем убитого...
Владимир Ярмоленко о событиях 13 января: ракетница против калашниковых, последнее причастие, "человек Ельцина" и вставшие БТРы (30)
Ночью 13 января 1991 года в задании Верховного Совета...
TOP новостей
Попавшая под танк 13 января женщина: мне в глаза говорили, что я рассказываю сказки (56)
Фотомонтаж. Такую версию о фотографии, сделанной во...
Владимир Ярмоленко о событиях 13 января: ракетница против калашниковых, последнее причастие, "человек Ельцина" и вставшие БТРы (30)
Ночью 13 января 1991 года в задании Верховного Совета...
Поздравления глав государства: костры 13 января зажгли вечный огонь свободы (138)
По случаю памятного дня 13 января премьер-министр Литвы...
Шимашюс предлагает назвать сквер у посольства сквером Российской демократии (21)
Консерваторы предложили назвать именем убитого...
Литва уже не исчезает? В декабре иммиграция была выше эмиграции (135)
В декабре 2017 года из Литвы уехали 2835 человек, а...