13 января депутаты в первом чтении одобрили поправки к закону о контроле над алкоголем, представленные консерватором Радвиле Моркунайте-Микуленене, в которых предлагается сделать исключение для импортируемых журналов на иностранном языке, которые печатают юридические лица, зарегистрированные за границей.

В соответствии с проектом, рекламой не считается информация об алкогольных напитках в иностранных журналах на зарубежных языках, если они изданы юридическими лицами, зарегистрированными за границей.

За принятие поправок в первом чтения проголосовали 83 депутата, 1 был против, еще 5 воздержались. Парламент вернется к этому проекту на весенней сессии. Депутаты обратились также за оценкой к правительству.

DELFI напоминает, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после вступления в силу полного запрета на рекламу алкоголя позорным является факт того, что распространители иностранных изданий вынуждены вырывать страницы с такой рекламой или скрывать ее иным образом.

"Я считаю, что этот факт является позорным, он напоминает средневековье, и это является огромным позором для международной репутации", - заявила президент журналистам в среду.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает распространителям зарубежных журналов в Литве не вырывать публикуемую в них рекламу алкоголя.

"Я предлагаю не вырывать - это полный абсурд", - сказал С. Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.