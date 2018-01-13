Парламент Литвы сделал первый шаг, чтобы не пришлось вырывать страницы иностранных журналов,в которых содержится реклама алкоголя.
Žurnalas Bizaare
© DELFI

13 января депутаты в первом чтении одобрили поправки к закону о контроле над алкоголем, представленные консерватором Радвиле Моркунайте-Микуленене, в которых предлагается сделать исключение для импортируемых журналов на иностранном языке, которые печатают юридические лица, зарегистрированные за границей.

В соответствии с проектом, рекламой не считается информация об алкогольных напитках в иностранных журналах на зарубежных языках, если они изданы юридическими лицами, зарегистрированными за границей.

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За принятие поправок в первом чтения проголосовали 83 депутата, 1 был против, еще 5 воздержались. Парламент вернется к этому проекту на весенней сессии. Депутаты обратились также за оценкой к правительству.

DELFI напоминает, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после вступления в силу полного запрета на рекламу алкоголя позорным является факт того, что распространители иностранных изданий вынуждены вырывать страницы с такой рекламой или скрывать ее иным образом.

"Я считаю, что этот факт является позорным, он напоминает средневековье, и это является огромным позором для международной репутации", - заявила президент журналистам в среду.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает распространителям зарубежных журналов в Литве не вырывать публикуемую в них рекламу алкоголя.

"Я предлагаю не вырывать - это полный абсурд", - сказал С. Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

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