Предлагают от этого обязательства освободить лишь очень маленькие магазины, площадью менее 60 кв. м.

Если парламент примет эти поправки, то небольшие магазины должны будут принимать тару с мая 2019 года.

Обновленная система приема тары действует в Литве с февраля 2016 года.