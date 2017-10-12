Предлагают от этого обязательства освободить лишь очень маленькие магазины, площадью менее 60 кв. м.
Если парламент примет эти поправки, то небольшие магазины должны будут принимать тару с мая 2019 года.
Обновленная система приема тары действует в Литве с февраля 2016 года.
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