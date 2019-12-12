12 декабря парламент Литвы определился в вопросе подоходного налога (ПН) и необлагаемого налогами минимума (ННМ). Депутаты одобрили повышение ПН до 32%. За проект проголосовали 80 депутатов, против – 2, воздержались – 6.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В проекте также предлагалось увеличить ННМ на 50 евро в следующем году и на столько же в 2021 году – соответственно до 350 и 400 евро, при сохранении действующего максимума, к которому применяется ННМ – 2 средние зарплаты.

BNS сообщает, что в прошлом году правящие планировали увеличивать ННМ на 100 евро в год - до 400 и 500 евро.

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Благодаря более медленному повышению ННМ в бюджет поступит на 70 млн. евро больше.

Ранее Комитет по бюджету и финансам одобрил предложение Альгирдаса Буткявичюса о повышении ННМ в ближайшие два года на 100 евро в год, но при уменьшении планки его применения в 2020 г. до 1,5 средней зарплаты, а в 2021 г. – до 1,3. Такое предложение в первом чтении одобрил и парламент.

Правящие признали, что повышение ННМ на 100 евро в год было "слишком большой амбицией".

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