В четверг сейм принял предусматривающие это поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями: "за" проголосовали 69 членов сейма, "против" – 4, а воздержались 7.

Поправки предложил министр здравоохранения Аурелиюс Верига и еще 13 членов сейма.

C 2014 года сейм несколько раз отклонял предложение запрета курения на балконах. Противники поправок заявляли, что этот запрет будет невозможно реализовать.