В четверг сейм принял предусматривающие это поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями: "за" проголосовали 69 членов сейма, "против" – 4, а воздержались 7.
Поправки предложил министр здравоохранения Аурелиюс Верига и еще 13 членов сейма.
C 2014 года сейм несколько раз отклонял предложение запрета курения на балконах. Противники поправок заявляли, что этот запрет будет невозможно реализовать.
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