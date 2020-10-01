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1 октября парламент Литвы в первом чтении принял предложение Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Это предложение поддерживают правящие партии, а оппозиция называет его взяткой перед выборамиэ.
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона о 13-ой пенсии
© DELFI / Andrius Ufartas

Один из инициаторов проекта, член фракции ИАПЛ-СХС Збигнев Единский сказал, что 13-я пенсия была бы выплатой в размере 200 евро, которую пенсионеры получили бы перед Рождеством. о его словам, чтобы осуществить этот проект потребуется 120 млн. евро.

"Мы предлагаем источник финансирования - в парламенте лежит проект налогообложения банков. Этот налог погасил бы такие расходы", – сказал депутат.

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"Я не сомневаюсь, что этот проект одобрят в первом чтении. (...) Потом его рассмотрит правительство и либо найдет источник финансирования, либо не найдет", – сказал журналистам премьер Саулюс Сквернялис.

Он отметил, что потребуется немало денег, но ситуация с госдолгом находится под контролем.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис это предложение расценил как взятку перед выборами. Даже в другое время он оценивал бы такое предложение скептически.

"Возникает немало вопросов. Почему просто нельзя поднять пенсии, если у государства есть такие деньги?", - вопрошал он.

Председатель Движения либералов Виктория Чмилите также оценила предложение сквозь призму выборов: "по действующему закону о выборах пенсионеру даже ручку нельзя подарить, это считается взяткой, а ИАПЛ-СХС предлагает 180 млн. евро выделить на 13-ю пенсию. Как можно говорить об этом на фоне растущего госдолга?"

BNS ранее сообщал, что будет решаться вопрос о назначении 13-й пенсии в размере 200 евро. Эту пенсию, начиная с 2021 года, предлагают платить раз в год, в декабре, перед Рождеством.

Средняя пенсия по старости в Литве составляет 377 евро, а пенсия тех, у кого есть необходимый стаж – 399 евро.

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