Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект налога на автомобили

Парламент Литвы 12 ноября обсуждал предложенный "крестьянами" проект налога на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей.
Uždaryta Žemaičių gatvė Kaune
© R. Tenio nuotr.

За принятие проекта проголосовали 60 депутатов, против – 36, воздержались – 16.

В соответствии с проектом, налогами будут облагаться транспортные средства M1 и N1 классов, которые первый раз регистрируют в Литве.

Налог будет платить владелец регистрируемого первый раз автомобиля.

Налог будет действовать с 1 января 2020 года.

Согласно подсчетам, сумма налога может варьировать в пределах 40-760 евро. Надеются, что ежегодно за счет этого налога в бюджет будет поступать около 15 млн. евро.

Депутат Томас Томилиснас назвал закон сбалансированным, а депутат Гинтаре Скайсте сказала, что его принимают, чтобы удовлетворить требования ЕС, который требует ввести такой налог.

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