Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект налога на автомобили

За принятие проекта проголосовали 60 депутатов, против – 36, воздержались – 16.
В соответствии с проектом, налогами будут облагаться транспортные средства M1 и N1 классов, которые первый раз регистрируют в Литве.
Налог будет платить владелец регистрируемого первый раз автомобиля.
Налог будет действовать с 1 января 2020 года.
Согласно подсчетам, сумма налога может варьировать в пределах 40-760 евро. Надеются, что ежегодно за счет этого налога в бюджет будет поступать около 15 млн. евро.
Депутат Томас Томилиснас назвал закон сбалансированным, а депутат Гинтаре Скайсте сказала, что его принимают, чтобы удовлетворить требования ЕС, который требует ввести такой налог.
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