Парламент Литвы: в этом году необлагаемый налогами минимум увеличивается до 400 евро

Парламент во вторник принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону о подоходном налоге и более скором увеличении ННМ: за проголосовали 111 депутатов, один воздержался.

По мнению главы страны, повышение ННМ увеличит доходы малоимущих.

Ранее планировалось увеличить ННМ до 400 евро с 2021 года.

Парламент не одобрил другую инициативу президента - снижение на пять пунктов подоходного налога до конца декабря.