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Парламент Литвы на 50 евро до 400 евро увеличил необлагаемый налогами минимум (ННМ). Он будет применяться ко всем полученным в текущем году доходам от трудовых отношений. Для этого понадобится 84 млн евро.
Парламент Литвы: в этом году необлагаемый налогами минимум увеличивается до 400 евро
© DELFI / Andrius Ufartas

Парламент во вторник принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону о подоходном налоге и более скором увеличении ННМ: за проголосовали 111 депутатов, один воздержался.

По мнению главы страны, повышение ННМ увеличит доходы малоимущих.

Ранее планировалось увеличить ННМ до 400 евро с 2021 года.

Парламент не одобрил другую инициативу президента - снижение на пять пунктов подоходного налога до конца декабря.

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