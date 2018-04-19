За новые поправки к закону о разведке проголосовали 95 депутатов, трое были против, 5 - воздержались.
Планируется, что зарплаты разведчиков увеличат в два этапа – с 1 июля 2018 и 1 июля 2019 г.
В соответствии с поправками, кроме основной зарплаты, надбавки за ранг или воинское звание, надбавки за стаж, будут платить и надбавку за выполнение специфических функций. Эта надбавка может составлять до 50% основного оклада.
Также договорились, что надбавку за ранг или воинское звание, которую сейчас платят в зависимости от размера базового размера должностного оклада, будут платить в зависимости от коэффициента должностного оклада.
Надеются, что это позволит лучше оценить квалификацию сотрудника и уровень профессионального опыта.
В соответствии с поправками к закону о зарплатах государственных политиков и служащих, разведчикам увеличили размер коэффициента должностных окладов, для части установлен максимум и минимум.
В таких случаях конкретный размер устанавливает руководство ведомства с учетом характера деятельности сотрудника, ее опасности, сложности, требуемой компетентности, влияния на принятие решений и степени ответственности.
Кроме того, принятые поправки позволят назначать служащим за примерную службу денежные выплаты в размере до двух должностных окладов.
Повысить зарплаты разведке предложило правительство Литвы. По его данным, в этом году дополнительных средств на это не потребуется, зарплаты увеличат за счет внутренних ресурсов.
В 2019–2020 гг. Департаменту госбезопасности каждый год потребуется по 3 млн. евро, Второму департаменту оперативных службы – по 2 млн. евро.
Министр обороны Раймундас Кароблис, представляя этот проект, сказал, что зарплаты разведчиков и старших специалистов сейчас составляют от 665 до 1007 евро.
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