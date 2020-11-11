За поправки к кодексу административных правонарушений проголосовали 44 депутата, против – 7, еще 21 воздержался. За курение на балконе будет грозить штраф 30-60 евро. За повторное нарушение штраф увеличивается в два раза.

Один из авторов этой инициативы Томас Томилинас сказал, что без штрафов система не сможет нормально функционировать.

Однако депутат Юлюс Сабатаускас сказал, что штрафы слушком большие.

"Нет возможности сначала сделать предупреждение, а штрафы достаточно большие, по сравнению, например, со штрафами за превышение скорости на 20 км/ч. А соседи еще должны собирать улики, предъявить доказательства - снять на видео, сфотографировать, это похоже на преследование. Например, что будет, если люди, которые не могут курить на балконе, начнут курить на кухне в вытяжку", – сказал он.

Либерал Эугениюс Гентвилас считает, что это очередной способ собрать деньги и сожалеет, что этот запрет не распространяется на гостиницы.

Напомним, что в соответствии с новым законом, на балконе нельзя курить, если против этого выступает хотя бы один жилец.

Если соседи не будут против, курящие все равно должны позаботиться о том, чтобы дым не попадал в помещение к соседям.