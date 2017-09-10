Парламент Литвы собрался на первое заседание осенней сессии.

На первом заседании будет представлена программа работ, а также планируют представить проект в связи с введением сроков полномочий для канцлеров министерств.
Важнейший вопрос осенней сессии по традиции - утверждение госбюджета. Правительство параллельно предлагает обсудить вопросы борьбы с нищетой и снижения социальной разобщенности, ужесточения борьбы с коррупцией, реформы системы просвещения.
В проекте числятся почти 530 правовых актов и сопровождающих их проектов. Правительство предложило включить в проект больше 150, президент Даля Грибаускайте – 7, депутаты (фракции) – почти 250 проектов.
Парламентская осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря. Всего за время сессии планируют провести 24 пленарных заседания.
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