Член парламентского Комитета по вопросам социальных дел и труда "крестьянин" Томас Томилинас сказал BNS, что сети "обманули и власть – правительство, парламент и профсоюзы".

"Это беспрецедентный обман, подмена принципа социального диалога, это тот случай, когда предприниматели не держат слово, даже не столько обещание данное обществу, это нарушение бизнес этики, за это грозит возмездие – это развязывает нам руки, мы можем говорить о законе, который будет защищать права работников на отдых", – сказал Томилинас.

Депутат обещает вернуться к предложенным поправкам, запрещающим работу торговых центров в праздники и в некоторые воскресные дни.

По словам Томилинаса, "крестьяне" до сих пор активно не продвигали эти поправки, поскольку надеялись, что работодатели сдержат слово, и работники не будут работать на Пасху.

Парламент в июне 2018 года одобрил поправку к Трудовому кодексу, предлагающую объявить выходными для магазинов последнее воскресенье каждого месяца и все 13 праздничных дней: Сочельник, Рождество, Новый год, Пасха, Дни восстановления государства и независимости, Ивана Купалы, День Успения Богородицы, День матери, День отца и др.

В августе 2018 года крупные торговые сети и профсоюзы договорились, что магазины не будут работать на Рождество и на Пасху.

После этого в парламенте рассмотрение поправок затянулось. Было решено, что предложение должен оценить Комитет по экономике, чтобы узнать, как такое решение скажется на бюджете и работниках.

21 апреля в этом году не будут работать магазины сетей Norfa и Lidl, магазины Rimi и большая часть магазинов Maxima будут работать в укороченном режиме, а магазины Iki будут работать в обычном режиме.