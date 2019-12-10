Парламент Литвы снизил проходной процент на выборах в парламент

На прошлой неделе голосование по этому вопросу не состоялось, поскольку оппозиция и часть Смешанной группы не зарегистрировались на голосование. Оппозиция решила не регистрироваться вообще, поэтому все решали голоса правящих.

После голосования выяснилось, что повторно голосовать не придется.

Всего голосовал 78 депутатов, за – 69, против – 1, воздержались 8.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не придал этому большого значения и сказал, что если сегодня голосование не удастся, то голосовать будут в следующий вторник 17 декабря. Для утверждения нового порядка нужны голоса 71 депутата.

"Крестьяне" считают, что поправки помогут небольшим партиям выжить в политическом пространстве. Оппозиция намерена просить президента Гитанаса Науседу наложить вето на этот закон.