Парламент Литвы снизил проходной процент на выборах в парламент

Парламент Литвы 10 декабря еще раз голосовал по снижению проходного процента на выборах в парламент и снизил его до 3% для партий и 5% для коалиций.
Ramūnas Karbauskis, Rima Baškienė
© DELFI / Andrius Ufartas

На прошлой неделе голосование по этому вопросу не состоялось, поскольку оппозиция и часть Смешанной группы не зарегистрировались на голосование. Оппозиция решила не регистрироваться вообще, поэтому все решали голоса правящих.

После голосования выяснилось, что повторно голосовать не придется.

Всего голосовал 78 депутатов, за – 69, против – 1, воздержались 8.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не придал этому большого значения и сказал, что если сегодня голосование не удастся, то голосовать будут в следующий вторник 17 декабря. Для утверждения нового порядка нужны голоса 71 депутата.

"Крестьяне" считают, что поправки помогут небольшим партиям выжить в политическом пространстве. Оппозиция намерена просить президента Гитанаса Науседу наложить вето на этот закон.

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