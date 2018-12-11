Поправки к закону вступят в силу с 1 января 2019 года. Представители парламентского Комитета по бюджету и финансам указали, что льготы будут распространяться на дрова и древесину, предназначенную для отопления домов.
Сейчас дрова, брикеты и др. облагаются 21% НДС. Льготный НДС до сих пор распространялся только на центральное отопление, которым пользуются в основном жители многоквартирных домов. По данным биржи Baltpool, в первые 6 месяцев этого года разного рода дрова и брикеты подорожали на 15–25%.
Председатель парламентского Комитета культуры Рамунас Карбаускис перед голосованием представил льготный 9% НДС на книги и непериодические печатные издания (включая учебники, словари и т.д.). Периодические издания будут облагаться 5% НДС (за исключением изданий эротического содержания или изданий, нарушающих нормы профессиональной этики).
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