Расходы малоимущих жителей будут компенсированы, остальным придется платить за подключение.

Тех жителей, которые до 2030 года не подключатся, сначала предупредят, а потом накажут штрафом в размере 70-100 евро.

В обязательном порядке никого к центральным сетям подключать не будут.

Этот закон коснется только тех жителей, которые пользуются колодцами или скважинами и местной канализацией. Кроме того, это требование не касается сельских жителей. Закон распространяется на жителей городов и населенных пунктов, в которых живет не меньше 2000 человек.

На данный момент в Литве 75 таких населенных пунктов, а в 2019 году из-за эмиграции их останется 66.

Новые правила позволят жителям администрировать эту сферу тремя способами: путем подключения к центральной канализации и водопроводу, путем использования биоканализаций или в прежнем порядке, однако жители должны декларировать свой уличный туалет и предъявлять документы, свидетельствующие о том, что из них регулярно вывозят содержимое.

Новшества ждут и владельцев колодцев. К водопроводу смогут подключиться все те, у кого есть такая возможность (рядом проходит водопровод).

Поправки парламент хочет принять как можно скорее, поскольку Еврокомиссия вскоре может начать процедуру в связи с нарушением законов в отношении Литвы. Первое предупреждение Литва получила в середине февраля 2017 года.