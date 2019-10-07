Парламент Литвы решает вопрос электронных сигарет

Исследование провели в 2018 году. По данным специалистов, если говорить о курении вообще, то социально-экономическое положение семьи не имеет большого значения. Однако в ходе исследования выяснилось, что каждый день электронные сигареты курят дети из состоятельных семей.

Ученый подчеркнул, что уже давно известно, что производители табачных изделий целенаправленно работают над тем, чтобы поймать в свои сети потребителей до 18 лет. "Если до этого возраста не удалось зацепить, то потом денег уже не получишь", – сказал Шмигелскас.

Согласно статистике, в 2014 году 81,6% детей не курили вообще. В 2018 г. количество таких детей сократилось до 76,7%. Это значит, что дети стали курить чаще.

Исследование показало, что 36% детей 11, 13 и 15 лет хотя бы раз пробовали курить (не уточнялось, какие сигареты), 15,6% детей постоянно курили на протяжении последних 30 дней, а 12,6% курят и сейчас.

Целых 18% детей 11, 13 и 15 хотя бы раз курили марихуану, а 7,3% – курили ее в последние 30 дней.

Однако, как упоминалось, особой популярностью среди детей пользуются электронные сигареты – целых 38,6% детей пробовали их курить хотя бы раз, а 17,9% курили в последние 30 дней.

ВРИО главы Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Гражина Белян сказала, что в 2014 г. было зарегистрировано 7764 разных ароматов и вкусов электронных сигарет. В дискуссии сказано, что именно ароматизированные изделия привлекают детей.

Курить стало больше детей. Например, среди 5-классников курят 5,2%. Чаще курят мальчики: 21,1%, а девочек – 14,6%.

Шмигелскас сказал, что электронные сигатъреты - новая разновидность этой вредной привычки, поэтому надо поднимать вопрос, не вредны ли они, а не являются ли они более вредными, чем традиционные сигареты.

По его словам, зависимость от электронных сигарет более стойкая, чем в случае с традиционными. Он заметил, что при курении электронных сигарет возникает опасность нарушения сердечной деятельности, кроме того, могут быть серьезно поражены легкие.

Однако семейный врач-психотерапевт Виктория Андреевайте уверяет, что электронные сигареты - один из способов, который помогает бросить курить. По ее словам, если запретить электронные сигареты, люди вернутся к традиционным. Она заметила, что есть немало научных исследований, доказывающих, что электронные сигареты менее вредны, чем традиционные.

Депутат Миколас Маяускас заметил, что на данный момент в интернете торгуют нелегальной никотиновой продукцией, эта деятельность не лицензирована. "Однако полиция ничего не делает. Я неоднократно обращался в полицию в связи с такими действиями (трудно их назвать предпринимателями), которые сознательно продают это, зная, что продукция попадает в руки детей", – сказал политик.

Он заметил, что немало исследований показывают, что популярность электронных сигарет растет. Политик рассказал, что с ними в США связывают разные заболевания у 19 детей, еще 1000 детей находится в больнице.

Маяускас заметил, что США ответственно подходят к этим данным и намерены запретить торговлю ароматизированных продуктов для электронных сигарет.

По его словам, страны ЕС со следующего года запретят все ароматизированные добавки для традиционных сигарет.

Депутат Витаутас Кярнагис подготовил проект закона, которым предлагает ввести лицензии на продажу электронных сигарет.