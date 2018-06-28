Сейм Литвы узаконил роды на дому, если нет угрозы здоровью роженицы и новорожденного.
gimdymas, naujagimis, šeima, kiaušinis
© Shutterstock nuotr.

За такие поправки Закона о практике ухода и акушерской практике в четверг проголосовали 75 членов Сейма, против были четыре, еще 34 парламентария воздержались. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с января.

Поправки позволяют "в установленном министром здравоохранения порядке предоставлять роженице услуги по приему родов на дому, когда нет факторов высокого риска для беременности".

"Люди рожают дома, такова реальность, у них есть право выбора. Этого нельзя игнорировать, поэтому государство должно четко установить правила, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность", - сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Минздрав отмечает, что за услуги приема родов на дому родители должны платить сами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Борьба с ностальгией: длинные российские передачи должны быть озвучены по-литовски (32)

Российские передачи или передачи на языке другой...

Девушка из Зимбабве: у Литвы и моей родины есть кое-что общее (12)

"Жизнь в Литве вдохновляет меня, здесь я получаю много...

На литовском Празднике песни прозвучит тысяча музыкальных произведений

На Празднике песни, который начинается в Литве на этой...

Цены на услуги усадеб сельского туризма в Литве: за ту же цену разные услуги

Лето – хорошее время для усадеб сельского туризма....

Чем в этом году будут кормить участников Праздника песни: меню (10)

28 июня на пресс-конференции организаторы Праздника...

TOP новостей

Сейм Литвы взялся за борьбу с ностальгией по СССР: поможет озвучка (32)

Российские передачи или передачи на языке другой...

Проверены литовские дороги: почти все – некачественные (4)

29 из 33 проверенных дорог государственного значения в...

"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии? (145)

В Эстонии опубликовано исследование “Виртуальный...

Девушка из Зимбабве: у Литвы и моей родины есть кое-что общее (12)

"Жизнь в Литве вдохновляет меня, здесь я получаю много...

Сейм Литвы принял налоговую реформу (5)

Сейм Литвы в четверг утвердил налоговую реформу - она...