Правда, автомобили с большим пробегом и без техосмотром стоят совсем недорого. К примеру самый дешевый из 5 Volkswagen Passat 1998 г.в. стоит 560 евро.
Немного дороже Volkswagen Transporter 1995 г.в. - его пробег 375 000 км, техосмотр не действует, цена - 1300 евро.
Продают и два BMW 7-й серии. Один из них - 1998 г.в., его пробег 293 000 км, техосмотр еще действует. Автомобиль оценили в 1900 евро.
Второй BMW – 2001 г.в., его пробег 174 000 км, а стартовая цена - 2900 евро.
Продают и 3 BMW 5-й серии 2003 г.в. Все автомобили черного цвета, с действующим техосмотромs. Стартовая их цена на аукционе - 2940 евро.
Аукцион состоится 28 августа
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