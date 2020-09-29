Кроме того, эти поправки установят условия выплаты больничного тем, кто находится в изоляции после поездки за границу. В соответствии с поправками, выплаты полагаются за детей до 8 лет, учащихся начальной школы и детей-инвалидов до 21 года, которые учатся по программе средней или специальной школы.

Соцмин предлагает платить деньги, если назначена изоляция после посещения пострадавшей от коронавируса страны или после контакта с больным.

Те, кто уже находился с детьми в изоляции, деньги выплатят задним числом. На данный момент пособия по уходу за ребенком родителям платят, если ребенок болеет коронавирусом.

Согласно поправкам, пособия могут получить и вернувшиеся из-за границы, если они были там не по работе. Такие выплаты получат те, кто не может работать удаленно, и если они вернулись из страны, которая на момент их отъезда не была в списке стран после возвращения из которых полагается изоляция.

Пособие по уходу за ребенком составит 65,94% от зарплаты "на бумаге". Его могут получить родители, опекуны и работающие дедушки или бабушки.

Вернувшимся из-за границы и находящимся в изоляции пособие в размере 62,06% от зарплаты "на бумаге" будут платить с третьего дня.

Обязательная изоляция детям может назначаться в двух случаях – если ребенок без родителей или опекунов ездил в страну, где распространен коронавирус, или контактировал с больным. Пособие не полагается, если ребенок поехал в такую страну, когда уже было известно о необходимости изолироваться по приезде из нее.

Если ребенок ездил в такую страну с родителями или опекунами, то они сами должны находиться в изоляции, поэтому они получат пособие по изоляции в размере 62,06% от зарплаты, а не пособие по уходу за ребенком.

В законе также предлагают предусмотреть, что такое режим, ограничивающий распространение болезни в школе или детском саду и указать возраст детей, за которых такое пособие платят, если решением Национального центра общественного здравоохранения изолируют отдельные классы. Этот будет касаться родителей детей до 8 лет, учеников начальной школы и детей-инвалидов до 21 года. Пособие будут платить за весь период, на время которого была назначена изоляция из-за коронавируса.

Если карантин в школе объявлен из-за другой болезни, например, гриппа, то пособия по уходу за детьми платят не дольше 14 дней.