Парламентская канцелярия продает с аукциона неиспользуемые автомобили. После внутреннего аудита было решение отказаться от части автомобилей, поскольку они нуждаются в большем уходе, а это стоит недешево, пишет lrt.lt.
Česlovas Juršėnas
© DELFI / Andrius Ufartas

С аукциона продадут и автомобиль, на котором возили тогдашнего спикера парламента Чесловаса Юршенаса. Всего продадут 16 старых BMW, Volkswagen и Audi и один автопогрузчик.

Подчеркивается, что все автомобили в хорошем состоянии, однако срок действия техосмотра некоторых уже истек. Минимальная начальная цена – 800 евро, самый дорогой автомобиль оценен в 4000 евро.

По данным парламентской канцелярии, начальную цену установила специальная комиссия, а в аукционе могут участвовать все желающие, которые пройдут регистрацию и заплатят за участие.

После продажи этих авто в гараже парламента останется 44 автомобиля, их содержание обходится в 1 млн. евро в год.

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