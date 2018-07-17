С аукциона продадут и автомобиль, на котором возили тогдашнего спикера парламента Чесловаса Юршенаса. Всего продадут 16 старых BMW, Volkswagen и Audi и один автопогрузчик.

Подчеркивается, что все автомобили в хорошем состоянии, однако срок действия техосмотра некоторых уже истек. Минимальная начальная цена – 800 евро, самый дорогой автомобиль оценен в 4000 евро.

По данным парламентской канцелярии, начальную цену установила специальная комиссия, а в аукционе могут участвовать все желающие, которые пройдут регистрацию и заплатят за участие.

После продажи этих авто в гараже парламента останется 44 автомобиля, их содержание обходится в 1 млн. евро в год.