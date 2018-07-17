С аукциона продадут и автомобиль, на котором возили тогдашнего спикера парламента Чесловаса Юршенаса. Всего продадут 16 старых BMW, Volkswagen и Audi и один автопогрузчик.
Подчеркивается, что все автомобили в хорошем состоянии, однако срок действия техосмотра некоторых уже истек. Минимальная начальная цена – 800 евро, самый дорогой автомобиль оценен в 4000 евро.
По данным парламентской канцелярии, начальную цену установила специальная комиссия, а в аукционе могут участвовать все желающие, которые пройдут регистрацию и заплатят за участие.
После продажи этих авто в гараже парламента останется 44 автомобиля, их содержание обходится в 1 млн. евро в год.
После ливней погода приготовила Литве сюрприз
Лето в этом году началось в Литве очень рано и уходить...
После ливней тщательно следят за состоянием горы Гедиминаса (8)
Несмотря на дождливую погоду, состояние горы...
Во дворе президентского дворца состоится встреча с семьями (6)
В Вильнюсе , во дворе президентского дворца 17 июля...
Парламент Литвы продает автомобиль, на котором в свое время ездил спикер Юршенас (7)
Парламентская канцелярия продает с аукциона...
Глава МВД Литвы: визит папы Римского пройдет спокойно и безопасно
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сказал,...
TOP новостей
Приближается самый рискованный этап закрытия ИАЭС: не знают, что найдут в реакторе (35)
В 2023 г. запланированы работы по демонтажу реактора...
После ливней погода приготовила Литве сюрприз
Лето в этом году началось в Литве очень рано и уходить...
Влиятельный журнал Forbes назвал Литву чудесной страной, которую стоит посетить (17)
В издании Forbes американец Джим Добсон поделился своими...
История дома в Каунасе: стены напоминают о повседневности, которая обернулась трагедией (10)
В каунасском районе Вилиямполе невозможно не заметить...
В сентябре в Литве может появиться новая правящая коалиция (2)
В сентябре в Литве может появиться новая правящая...