12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к закону о социальном страховании, предложенным президентом Гитанасом Науседой. С июля следующего года предлагают больше повышать пенсии.
© DELFI / Domantas Pipas

За такую поправку в четверг единогласно проголосовали 103 депутата.

Согласно поправке, в 2020–2021 гг. будет применяться на 1/5 более высокий коэффициент индексации пенсии, поэтому в следующем году он будет на 1,83% больше. Это значит, что пенсии дополнительно увеличатся примерно на 3,5 евро. Правда, с 2021 г. 1,91% будет применяться для индексации обеих частей пенсии.

Член фракции Литовского союза крестьян и зеленых Рима Башкене сказала, что дополнительные средства для этой инициативы уже найдены.

Статьи по теме:
Соцмин предлагает не снижать пенсии людям с 40-летним стажем, которые получали досрочную пенсию не больше 3 лет  (3)
Пенсии в 2020 году в Литве увеличатся дважды: сначала на 30 евро, потом на 3,5 евро  (38)

"Дорогие коллеги, надо помнить, что в ходе индексации все пенсии увеличатся на 8,11%. По инициативе президента они вырастут еще на 1,83%, это 3,5 евро, отлично, что есть дополнительный рост. Это потребует 32 млн. евро. Средства найдены, поскольку мы ответственно подходим к решению проблемы", – сказала депутат.

Член фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Миколас Маяускас напомнил, что в Литве 40% пенсионеров живут за чертой бедности. С 2014 до 2018 г. это количество удвоилось.

"Тут ситуация у нас самая плохая за все время независимости. Это не только проблема этого правительства (…), из года в год правительство не уделяло этой проблеме должное внимание, вот и сложилась такая ситуация. Я призываю одобрить это предложение, хотя оно проблему в корне не решает, (…) но уже кое-что", – сказал Маяускас.

DELFI напоминает, что, по данным BNS, из-за индексации с начала года пенсии увеличатся на 30 евро до 375 евро, а средняя пенсия с полным стажем – на 32,5 евро до 397 евро.

Статьи по теме:

Правительство Литвы определилось: как изменятся зарплаты и пенсии в 2020 году (179)

2 декабря Правительство Литвы приступило к обсуждению...

Фонд социального страхования: каждый третий житель Литвы получает 1277 евро в месяц и больше (250)

Зарплаты в Литве продолжают расти – об этом сообщает...

Президент Литвы о нежелании правящих повышать пенсии: пусть скажут об этом людям в лицо (206)

После того как парламентский комитет по бюджету и...

Общество

Еще один пострадавший младенец: подозреваемый был известен полиции (1)

В Вилкавишкском районе в КПЗ был закрыт 26-летний...

Новый сценарий детских пособий: 60 и 100 евро в течение всего года (1)

Литовские правящие снова меняют план выплат детских...

Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше (14)

12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к...

Парламент принял решение по подоходному налогу и ННМ: изменятся зарплаты (3)

12 декабря парламент Литвы определился в вопросе...

Шимоните о том, кого больше всего коснется налог на недвижимость: представьте такую женщину (14)

Экс-министр финансов и член фракции Союза...

TOP новостей

Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше (14)

12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к...

Irina Borogan Andrejus Soldatovas

"Есть большое внимание российских спецслужб к странам Балтии": Андрей Солдатов и Ирина Бороган – о борьбе Кремля с неугодными эмигрантами (58)

Известные российские журналисты-расследователи Андрей...

Шимоните о том, кого больше всего коснется налог на недвижимость: представьте такую женщину (14)

Экс-министр финансов и член фракции Союза...

Министр: автомобиль независимо от пробега загрязняет окружающую среду (40)

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...

В Литву возвращаются медведи: один из них даже перезимовал в нашей стране (22)

По традиции говорят, что медведи в Литве не живут, а...