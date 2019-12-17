Парламент Литвы принял бюджет страны на 2020 год

"За" проголосовали 85 членов сейма, "против" – 48, трое воздержались.

Министр финансов Вилюс Шапока повторил, что бюджет является реалистичным, сбалансированным, отвечающим фискальной дисциплине и направлен на сокращение бедности.

Между тем, член Комитета по бюджету и финансам, консерватор Гинтаре Скайсте сказала, что дискуссии были хаотичными, а входящая в Смешанную группу членов сейма Аушрине Армонайте назвала бюджет 2020 года бюджетом не амбициозной и растущей Литвы, а "бюджетом нищеты". Представитель "крестьян" Томас Томилинас заверил, что это нормальный социальный диалог.

Бюджет пополнится несколькими десятками миллионов евро за счет налога на автомобили и повышения налогообложения прибыли кредитных учреждений.

Детские пособия с января увеличатся на десять евро до 60 евро, а с 2021 года – до 70 евро. До 32% вырастет тариф подоходного налога (при доходах, превышающие 111 000 евро в год), необлагаемый налогами минимум в ближайшие два года будет расти медленнее, чем ожидалось – на 50 евро, а не на 100.

Пенсии по старости и пенсии по утраченной трудоспособности вырастут на 8,1%. Средняя пенсия по старости с января вырастет на 30 евро в среднем до 375 евро, пенсии с необходимым стажем вырастут на 32,5 евро до 397 евро. Пенсии еще на 3,5 евро увеличатся за счет инициированной президентом индексации, но эта часть будет выплачиваться после 30 июня следующего года, одновременно будет выплачиваться и разница, образовавшаяся с января.

Минимальная месячная зарплата до уплаты налогов вырастет на 52 евро (с 555 до 607 евро), а после уплаты налогов – на 41 евро.