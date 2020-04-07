Парламент Литвы одобрил выдачу купонов за несостоявшиеся поездки

ВРИО министра экономики и инноваций министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, как у организаторов поездок, так и у туристов возникают проблемы.
"Большая часть туристов требует вернуть деньги за несостоявшиеся поездки, а организаторы уже перевели эти деньги фактическим поставщикам услуг за границей, за проживание, транспорт, развлечения. Поэтому у организаторов возникает проблема с возвращением этих денег в течение 14 дней", – сказал министр.
По его словам, стоимость купона будет такой же как уплаченная за поездку сумма. Купон можно будет использовать в течение 12 месяцев.
Если турист в течение этого года не использует купон, то организатор в течение 14 дне должен будет вернуть клиенту уплаченные ранее деньги.
Вайчюнас сказал, что по этому вопросу консультировались с Еврокомиссией, которая указала, что можно предлагать купоны. Купоны начнут действовать в течение года с момента завершения карантина.
Министерство экономики и инноваций утверждает, что после того как примут закон о купонах, можно будет избежать волны банкротства и неплатежеспособности туроператоров.
Литовская туристическая палата отмечает, что она не согласна с установленным сроком возвращения денег - 14 дней. По словам ее представителей, в других странах на это компаниям дают 6 месяцев.
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