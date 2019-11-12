За проект проголосовали 65 депутатов, против – 38, воздержались – 13.
"Крестьяне" Рамунас Карбаускис, Йонас Ярутис, Аушрине Норкене и Агне Ширинскене предлагают снизить стоимость необлагаемой налогами некоммерческой недвижимости с 220 000 до 150 000 евро, интервалы тарифов останутся прежними.
Сначала предлагалось снизить планку до 100 000 евро, однако позже "крестьяне" предложили 150 000 евро.
Эти поправки должны были представить неделю назад, но парламент одобрил предложение консерваторов перенести голосование на следующую неделю.
Ранее парламент в первом чтении отклонил и отправил на доработку предложение Минфина Литвы о снижении стоимости необлагаемого налогами жилья с 220 000 до 100 000 евро. Согласно подсчетам, в результате бюджет получил бы дополнительно 8 млн. евро в год.
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект налога на автомобили
Парламент Литвы 12 ноября обсуждал предложенный...
Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость
Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...
Истребители НАТО один раз сопроводили российский самолет (1)
На минувшей неделе истребители НАТО один раз...
В Литве по-прежнему действуют отравители собак: мужчина предлагает решение проблемы (8)
В Литве уже в течение долгого времени действуют...
Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (23)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...
TOP новостей
Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (23)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...
Живущий в Литве иранец за нее готов идти воевать: ведь здесь растут мои дети (50)
Шаурма (Kebabai) – такая вывеска висит на фасаде одного из...
Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость
Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект налога на автомобили
Парламент Литвы 12 ноября обсуждал предложенный...
Советник премьера Литвы: запуск БелАЭС может быть отложен до стресс-тестов (23)
Запуск Белорусской АЭС в Островце ( БелАЭС ) должен быть...